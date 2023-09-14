Ушел из жизни советский актер Александр Кузьменко
13 сентября скончался советский и украинский актер театра, кино и ТВ Александр Кузьменко.
Александр Федорович Кузьменко родился 16 октября 1947 года. Окончил драматическую студию при театре имени Ивана Франко. В 1980-х годах - актер Львовского ТЮЗа, после служил в Украинском драматическом театре имени Заньковецкой.
Экранный дебют - 1981 год, драма "Пусть он выступит", экранизация "Кражи" Джека Лондона - с Глебом Стриженовым.
Далее - Мочкош в "Легенде о бессмертии", председатель ГубЧК из "На крутизне", исторической драме о становлении Советской власти во Львове, Шернер из "Войны на западном направлении", "…Время собирать камни", российский сериал "Леди Бомж", легендарный мини-сериал 1980 года "Овод", другие.
Об уходе народного артиста Украины сообщили национальные СМИ.