Ушел из жизни советский актер Александр Кузьменко

Александр Федорович Кузьменко родился 16 октября 1947 года. Окончил драматическую студию при театре имени Ивана Франко. В 1980-х годах - актер Львовского ТЮЗа, после служил в Украинском драматическом театре имени Заньковецкой.

Далее - Мочкош в "Легенде о бессмертии", председатель ГубЧК из "На крутизне", исторической драме о становлении Советской власти во Львове, Шернер из "Войны на западном направлении", "…Время собирать камни", российский сериал "Леди Бомж", легендарный мини-сериал 1980 года "Овод", другие.