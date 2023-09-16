Валерия Ланская: «Постоянно как на пороховой бочке!»

Снимается в кино, играет в театре, поет, преподает актерское мастерство, катается в ледовых шоу… Валерия Ланская, такое впечатление, все успевает в жизни.

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В том числе и в личной! Недавно развелась, теперь выходит замуж. И это несмотря на серьезное заболевание, которое полностью изменило жизнь актрисы…

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«Это был долгий путь»

- Валерия, вы очень востребованная актриса: играете в театре, снимаетесь в кино, участвуете в телепроектах. Удается ли отдохнуть?

- А я не отдыхаю… (Улыбается.)

- Но как-то же надо восстанавливаться, приходить в себя!

- Да, я это понимаю. И очень бы хотела в отпуск. И очень надеюсь, что он в скором времени состоится, очень его жду. Но отдыхать больше, чем полторы или две недели в году, к сожалению, не выходит. И если возникает раз в несколько месяцев хотя бы один выходной — это тоже радость…

- Если удается отдохнуть, то как проводите время в отпуске? Наверное, после такой интенсивной работы хочется просто полежать на пляже, чтобы никто не трогал?

- Я очень люблю путешествовать по новым городам, изучать места, где не была прежде, местную культуру. Но сейчас накопилась такая усталость, что хочется просто лежать на песке и плавать в море.

- Не так давно вы признались, что у вас диабет. После того, как узнали о своем заболевании, как-то изменилось отношение к здоровью?

- Я, безусловно, стала относиться к себе внимательнее: постоянно думаю о том, что мне можно съесть, а что нельзя, в каком количестве и через сколько времени после укола. Приступы, когда сахар падает или, наоборот, сильно повышается, физически очень неприятны, к этому сложно привыкать, это просто совершенно другой образ жизни и мышления. И я не сразу приняла это для себя, это был долгий путь…

Требоватеольная, но мягкая

- У вас свой курс - мастерская Валерии Ланской - в ГИТИСе на факультете музыкального театра. Согласились на это предложение не раздумывая?

- Преподавать мне всегда было интересно. Но нужны дополнительные ресурсы: время, энергия. Мне позвонил с этим предложением сначала Дмитрий Бертман - заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера музыкального театра, а потом и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Я думала долго - месяца два. Оттягивала. Потому что это четыре года полного погружения в курс. Я сидела на всех турах, отсматривала, выискивала будущих студентов, кто будет у меня учиться...

- То есть все честно отрабатывали?

- Абсолютно! А иначе какой смысл этим заниматься? И мне кажется, что все не зря. Я очень полюбила этих ребят. Выбирала сердцем. Это курс открытых, добрых и работоспособных людей, как мне кажется. Они меня очень радуют. Но, конечно, есть отстающие, это неизбежно. Посмотрим, как они дальше будут учиться после каких-то моих слов негодования. Если ничего не изменится, то буду отчислять. Тут дело такое: или работаешь, или нет.

- То есть вы строгий преподаватель? Вообще-то сложно представить вас в этом качестве.

- Я требовательная, но довольно мягкая. Если вижу, что человек не работает, то буду говорить довольно жестко и конкретно: обозначу, что так быть не должно. Думаю, что этих слов достаточно, чтобы человек понял, что надо что-то менять...

Жизнь на работе

- Вы довольно рано определились с выбором профессии: уже в 15 лет поступали в театральный институт, окончив школу экстерном. Почему выбрали именно актерство? Вы же и гимнастикой занимались, и фигурным катанием, и ходили в другие кружки...

- Потому что там можно совмещать все навыки - и танец, и вокал, и актерское мастерство. Это синтез того, чем я занималась с детства. Даже фигурное катание, музыка и гимнастика пригодились.

- Кстати, о фигурном катании. Вы играли фигуристку в сериале «Жаркий лед» и несколько раз принимали участие в проекте «Ледниковый период». Если снова пригласят, согласитесь?

- Конечно! Это любимое творчество, любимый спорт, любимые люди...

- Ну а каких премьер стоит от вас ждать в ближайшее время?

- Жду выхода нескольких отснятых фильмов. Также недавно закончились съемки телевизионного шоу, которое выйдет в новом сезоне, - подробнее пока нельзя рассказывать. А еще я выпустила четыре спектакля. Сейчас все силы уходят на театр, студентов, концерты и, конечно, ребенка… Но я радуюсь и тому, что дело, которым я занимаюсь, - любимое. Оно, конечно, забирает силы, но и дает их. Потому что когда занимаешься тем, что любишь, это совершенно другое, чем когда делаешь что-то из-под палки. У нас очень много всего интересного происходит. Я же не на одном месте сижу, у нас постоянно все в движении: различные мероприятия, новые люди, общение, знакомства. Просто это все происходит в стенах театров и в рамках проектов, то есть как бы на работе...

«Никогда не халтурю»

- Очень многие считают, что актерская профессия - довольно легкая: пришел, покривлялся на сцене, попозировал перед камерой - и уже звезда, денег куры не клюют. Ведь все трудности остаются за кадром…

- Ой, я даже не знаю, с чем еще можно физически и эмоционально сравнивать нашу профессию, какой пример привести. Это физический труд, усталость, отсутствие сна, эмоциональный стресс, нестабильность. Ты постоянно как на пороховой бочке: сегодня есть работа, а завтра - нет.

- Какие проекты вам были бы интересны? В какой истории хотелось бы сниматься?

- Хочется честное кино. Из последнего, что я смотрела и что очень произвело на меня впечатление, - сериал «Балет» (хореографическая драма о балетном закулисье. - Ред.). Вот чего-то такого хотелось бы: чтобы была современная история и не обязательно про закулисный мир кино и театра. Я имею в виду, насколько честно и слаженно работает команда, артисты и когда есть мысль: про что этот фильм или сериал... Вообще очень странно, что у меня практически не было исторических проектов в кино, хотя в театре я постоянно играю таких героинь.

- А как вы относитесь к критике?

- Совсем не обращать внимания на нее невозможно. Мы все живые люди. Но раньше я переживала, а сейчас гораздо проще к этому отношусь. Потому что знаю: все, что делаю, я делаю на максимуме - всегда выкладываюсь и никогда не халтурю. Те, кто меня знает, кто приходит на спектакли, понимают, что это всегда от сердца и по полной программе. Другое дело, что в нашей профессии многое субъективно: я могу нравиться человеку, а могу не нравиться. И это тоже нормально и не означает, что я делаю что-то не так. Просто конкретному человеку что-то не зашло, но это не повод для того, чтобы расстраиваться и опускать руки.

Мама и невеста

- Если ваш сын Артемий, которому сейчас семь лет, тоже захочет стать артистом, будете отговаривать? Вы же знаете уже все плюсы и минусы профессии.

- Минусы и плюсы есть в любой профессии, как мне кажется. Поэтому если он сильно захочет и скажет, что это мое и кем-то другим быть не хочу, то, конечно, я поддержу и помогу чем смогу. Другое дело, что сейчас помочь очень сложно, потому что конкуренция большая: такое огромное количество людей хочет попасть в эту профессию... Пока он говорит, что хочет стать режиссером, на радость папе (бывший супруг артистки - кинорежиссер Стас Иванов. - Ред.).

- То есть творческое начало в сыне уже угадывается?

- Да, он артистичный. Правда, поиграв два года в детском театре, вдруг сказал: «Все, больше не хочу!» Но я не заставляю его, это не то, чем обязательно надо заниматься. А вот спорт, музыка, математика - встаем и идем! Артем сообразительный, ему довольно легко все дается. Не приходится сидеть часами, чтобы понять, что и как работает. Просто делает это иногда с большим настроением, а иногда чуть тяжелее...

- А еще весной вы получили предложение руки и сердца от вашего любимого мужчины. Как идет подготовка к свадьбе? Все успеваете? Ведь на это же тоже надо время.