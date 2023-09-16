Шпица вспомнила о поддержке Меньшова на съемках

"И когда мы уже были вместе на площадке, я, раз десять извинившись за интуитивность, предложила, чтобы отец просто не вручил дочери цветы после спектакля. Владимир Валентинович сразу горячо меня поддержал, сказал, что это будет гораздо тоньше и сильнее, чем просто хлестануть по лицу", - вспомнила артистка.