Шпица вспомнила о поддержке Меньшова на съемках

Катерина Шпица вспомнила о поддержке Владимира Меньшова на съемках
Актриса Катерина Шпица призналась в беседе с изданием "СтарХит", что ей не удалось поговорить вне кадра с артистом и режиссером Владимиром Меньшовым во время съемок фильма "У людей так бывает".
Шпица объяснила, что Меньшов между сценами, будучи пожилым человеком, отдыхал в своем вагоне, поэтому артистке было неловко "напрашиваться" на беседу и беспокоить своими расспросами.
Однако звезде было интересно послушать от режиссера какие-либо кинолегенды.
По словам Шпицы, она успела "насладиться юмором и интересными разговорами" с Меньшовым на съемочной площадке.
"Всю жизнь буду помнить нашу короткую встречу в этом фильме. Для меня она была ознаменована тем, что Владимир Валентинович поддержал мою тихо высказанную идею относительно съемки одной сцены", - поделилась актриса.
Шпица рассказала, что по сценарию должна была быть пощечина, которую дал одной из героинь отец за некрасивый поступок. Актриса призналась, что у нее возник протест против этого жеста.
"И когда мы уже были вместе на площадке, я, раз десять извинившись за интуитивность, предложила, чтобы отец просто не вручил дочери цветы после спектакля. Владимир Валентинович сразу горячо меня поддержал, сказал, что это будет гораздо тоньше и сильнее, чем просто хлестануть по лицу", - вспомнила артистка.