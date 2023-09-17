Смерть Вячеслава Гришечкина была предсказана в новом сериале 2023 года

Ламповые герои сериала вызывают у зрителей смех, грусть, учат их мудрости на фоне своих ярких характеров. Одним из таких персонажей стал замполит Староконь, симпатичный и обаятельный военный, в исполнении Вячеслава Гришечкина. Эта роль стала звездной в карьере артиста.

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Примечательно, что в новом сериале «Дурдом» (Premier) авторы ввели в эпизод с реинкарнацией замполита Староконя и прапорщика Шматко. В 12-й серии герой Алексея Маклакова сообщил про старого друга (персонаж Вячеслава Гришечкина), которого зритель видит в инвалидном кресле с назальной канюлей. Сценарий обыгрывает настроение, что герою Гришечкина осталось недолго.