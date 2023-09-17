Актриса Юлия Пересильд сильно заболела после экспедиции на Эльбрус

«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать. Но красота вокруг все равно наполнила сердце и мозг большим количеством впечатлений», — написала Пересильд.