Самые яркие роли Джейсона Судейкиса

Джейсона Судейкиса знают по роли Теда Лассо в одноименном сериале. Американский актер чаще всего снимается в необычных комедиях с неоднозначным юмором. Но на самом деле кроме сериала «Теда Лассо» у него есть другие интересные работы.

© Кадр из фильма «Мы — Миллеры»

В честь 48-летия Джейсона Судейкиса «Рамблер» сделал подборку самых ярких ролей актера.

«Мы — Миллеры», 2013 год

Черная комедия рассказывает о дилере Дэвиде, который оказался в западне. Ему нужно отдать долг, поэтому он отправляется в Мексику с большой партией. Прикрытием Дэвида становится фейковая семья: Дженнифер Энистон в роли стриптизерши, Эммой Робертс в роли оторвы и Уилла Портера в роли дурачка-соседа.

Кадр из фильма «Мы — Миллеры»

Дилер из всей четверки оказывается самым мерзким персонажем — для него собственное благополучие важнее жизни других. Это интересное кино про неудачников, которые пройдя длинный путь становятся настоящими друзьями.

«Несносные боссы», 2011 год

В фильме «Несносные боссы» Судейкис сыграл одного из трех главных героев — Курта Бакмана, которому портит жизнь босс-наркоман. Вместе с двумя товарищами он решает убить начальника и нанимает киллера, но все идет не по плану.

Кадр из фильма «Несносные боссы»

С одной стороны в «Несносных боссах» главенствующее положение занимает Чарли Дэй. А с другой — Судейкис идеально дополняет юмористический тандем: его персонаж реализует хитрые схемы и становится героем, чьи капризы приводят к неожиданным последствиям.

«Любовь без обязательств», 2015 год

Фильм — классическая романтическая комедия с Судейкисом в одной из главных ролей. Он играет дон-жуана, который встречается со своим старым другом. Они пытаются наладить отношения и даже придумывают рабочий метод избегания своих партнёрш.