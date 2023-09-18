Самые яркие роли Джейсона Судейкиса
Джейсона Судейкиса знают по роли Теда Лассо в одноименном сериале. Американский актер чаще всего снимается в необычных комедиях с неоднозначным юмором. Но на самом деле кроме сериала «Теда Лассо» у него есть другие интересные работы.
В честь 48-летия Джейсона Судейкиса «Рамблер» сделал подборку самых ярких ролей актера.
«Мы — Миллеры», 2013 год
Черная комедия рассказывает о дилере Дэвиде, который оказался в западне. Ему нужно отдать долг, поэтому он отправляется в Мексику с большой партией. Прикрытием Дэвида становится фейковая семья: Дженнифер Энистон в роли стриптизерши, Эммой Робертс в роли оторвы и Уилла Портера в роли дурачка-соседа.
Дилер из всей четверки оказывается самым мерзким персонажем — для него собственное благополучие важнее жизни других. Это интересное кино про неудачников, которые пройдя длинный путь становятся настоящими друзьями.
«Несносные боссы», 2011 год
В фильме «Несносные боссы» Судейкис сыграл одного из трех главных героев — Курта Бакмана, которому портит жизнь босс-наркоман. Вместе с двумя товарищами он решает убить начальника и нанимает киллера, но все идет не по плану.
С одной стороны в «Несносных боссах» главенствующее положение занимает Чарли Дэй. А с другой — Судейкис идеально дополняет юмористический тандем: его персонаж реализует хитрые схемы и становится героем, чьи капризы приводят к неожиданным последствиям.
«Любовь без обязательств», 2015 год
Фильм — классическая романтическая комедия с Судейкисом в одной из главных ролей. Он играет дон-жуана, который встречается со своим старым другом. Они пытаются наладить отношения и даже придумывают рабочий метод избегания своих партнёрш.
Когда их партнерши начинают намекать на серьезные намерения, то герои просто говорят кодовое слово «мышеловка». Режиссер проекта Лесли Хэдланд сняла нестандартную комедию, сконцентрированную на черном юморе и неожиданной любви. Судейкис в этом фильме выдает очень много провокаций, стоящих на грани разумного.