Грета Гарбо: «Быть звездой — нелегкое дело»

Она выросла в нищете, ввела моду на мужской костюм и оставила профессию на пике карьеры. Она была одной из самых известных актрис начала XX века, а еще прослыла одной из самых загадочных фигур мирового кинематографа. Все это — о Грете Гарбо.

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О некоторых фактах ее биографии и наиболее значимых фильмах в карьере читайте в материале «Рамблера».

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Грета Гарбо появилась на свет 18 сентября 1905 года в Стокгольме. Она была третьим ребенком в семье Густафссон (настоящая фамилия актрисы). Росла девочка в бедности, а после смерти отца, возрасте 14 лет, вынуждена была бросить школу и пойти работать, чтобы помогать матери хоть как-то сводить концы с концами.

Поначалу Грета работала в парикмахерской, а затем в универмаге, где стала сниматься для рекламных роликов. Именно здесь будущая актриса впервые появилась перед камерой. В одном из таких роликов Грету заметил режиссер Эрик Петчер и предложил девушке небольшую роль в своем фильме «Петер-бродяга». Это помогло девушке затем получить стипендию в драматической школе Королевского стокгольмского театра драмы.

В 1924 году Грета получила еще одну роль — в немом фильме Морица Стиллера «Сага о Йесте Берлинге». Тогда же по совету режиссера она сменила фамилию, став Гретой Гарбо.

Кадр из фильма "Безрадостный переулок"

Свою первую главную роль Грета Гарбо сыграла в фильме «Безрадостный переулок», воплотив на экране образ дочери обанкротившегося управляющего имением, которую ожидало прозябание в нищете, но которую спасла любовь.

В 1925 году Грету Гарбо пригласили в Голливуд, причем не кто-нибудь, а представители компании MGM. В Америку девушка отправилась вместе с режиссером Морицем Стиллером. Почти два месяца Грета сидела без работы, ожидая, когда с ней свяжутся люди из MGM и расскажут, что делать дальше. Актриса позже назовет этот период самым несчастным в ее жизни.

Первой главной ролью в Голливуде Грета Гарбо сыграла в фильме «Соблазнительница». Для этого по требованию студии ей пришлось исправить зубы, похудеть и избавиться от акцента.

На съемках фильма «Плоть и дьявол» Грета познакомилась с Джоном Гилбертом. Между актерами вспыхнул страстный роман, они начали жить вместе. Гилберт стал не только любимым человеком Гарбо, но и ее наставником: именно он научил ее держаться в обществе, правильно общаться с представителями студий, по сути, помог стать лучшей актрисой Голливуда.

Фильм «Плоть и дьявол» стал невероятно успешен, а Грета Гарбо в одночасье стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Кадр из фильма "Анна Кристи"

Следующим значимым фильмом в карьере актрисы стала картина «Анна Кристи». Это была первая роль Греты Гарбо в звуковом кино. Руководство студии тщательно подбирало фильм, чтобы актрисе не пришлось скрывать свой шведский акцент: ее героиня была шведкой. Однако к моменту съемок Грета настолько хорошо выучила английский язык, что ей пришлось практически заново восстанавливать свой акцент для фильма. Все сложилось прекрасно, Гарбо отлично справилась с ролью и была номинирована на «Оскар» за «Лучшую женскую роль».

Грета Гарбо, сделавшая блистательную карьеру в Голливуде, никогда особо не участвовала в голливудской жизни. Она редко давала интервью, не ходила на премьеры фильмов и церемонии награждения. Даже посетить «Оскар» в 1955 году Гарбо отказалась, несмотря на то, что должна была получить почетную награду.

В 1941 году, несмотря на популярность, Грета Гарбо решила сделать перерыв в карьере. Актрисе было на тот момент всего 36 лет. Настоящая причина, по которой Гарбо приняла такое решение, до сих пор неизвестна. Но предполагают, что актриса была расстроена провалом фильма «Двуликая женщина». На экраны Грета Гарбо так больше и не вернулась.

В одном из немногочисленных интервью Грета Гарбо сказала о себе: «Я неуклюжа, застенчива и боязлива. Поэтому я возвела вокруг себя стену, отгородившись от всего мира. Быть звездой — нелегкое дело, требующее много времени».

Видимо, тратить время своей жизни на поддержание звездного статуса Грета Гарбо не захотела.