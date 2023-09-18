Дрю Бэрримор отложила выход своего шоу из-за забастовки сценаристов

«Я выслушала всех и решила отложить премьеру шоу до тех пор, пока не закончится забастовка. Нет слов, чтобы выразить мои извинения всем, кого я задела, — в особенности нашей невероятной сценарной команде, которая сделала передачу такой, какая она есть сегодня», — написала в социальных сетях Бэрримор, выразив надежду, что решение проблемы удастся найти в скором времени.