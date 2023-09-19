Куда пропала Людка из фильма «Любовь и голуби»

Актриса Янина Лисовская прославилась благодаря роли Людки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Как сложилась жизнь артистки после успеха, почему она уехала в Германию и что говорит о Москве?

© Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Янина Лисовская дебютировала в кино в год окончания Школы-студии МХАТ, исполнив роль в картине кинорежиссера Юрия Чулюкина «Не хочу быть взрослым». Затем артистка снялась еще в нескольких фильмах, прежде чем ее пригласили пройти пробы для фильма «Любовь и голуби».

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«Летом 1983 года мне позвонили со студии „Мосфильм“ и пригласили пройти пробы. Меня попросили сыграть сцену, когда я завязываю своему отцу галстук. В кадре мне подыгрывал режиссер фильма Владимир Меньшов», — рассказала актриса 7days.ru.

Благодаря роли Людки Лисовская стала востребованной артисткой. Она снялась в серии фильмов: «За Ветлугой-рекой», «Человек с аккордеоном», «Женщины, которым повезло», «Полевая гвардия Мозжухина». В начале 90-х актриса стала чаще выступать в театре.

Почему распался первый брак Лисовской

Первый раз Лисовская вышла замуж в 1988 году за актера Игоря Волкова. С ним она познакомилась во время съемок фильма «Любовь и голуби». По словам артистки, спустя время она поняла, что не испытывает чувств к супругу, и через два года брака они расстались.

«Наше сочетание оказалось гибельным. Даже вспоминать об этом человеке и о том периоде не хочется», — призналась артистка.

Официальный развод пара заключила через четыре года, когда Лисовская начала выстраивать новые отношения.

Почему Лисовская уехала в Германию

В 1991 году актриса отправилась на гастроли в Германию с театральной труппой. После первого спектакля за кулисы пришел немецкий артист Вольф Лист. Он предложил коллегам встречаться по вечерам, чтобы поближе познакомиться. Так завязалась их дружба с Лисовской. Вскоре актер прилетел в Москву на театральный фестиваль и начать ухаживать за коллегой, выучив ради нее русской язык.

В 1993 году Янина Лисовская после нескольких предложений руки и сердца согласилась выйти замуж за Вольфа Листа и переехала в Германию. До эмиграции Лисовская работала во МХАТе, где главным режиссером на тот момент был Олег Ефремов. Когда она сообщила ему о своем отъезде, режиссер заверил, что готов принять ее обратно даже через пять лет. Эти слова придали актрисе уверенности в том, что ей есть куда возвращаться.

За границей она сразу начала учить немецкий язык и постепенно вернулась в актерскую карьеру.

«И пусть в немецких фильмах я играю иностранок, мне это нравится», — сказала актриса.

В браке с немецким актером Лисовская родила дочь Василису. На тот момент ей было 38 лет. Во время родов возникли осложнения, но врачам удалось спасти и мать, и ребенка.

Янина Лисовская в 61 год продолжает жить за границей. Она ставит спектакли и преподает в театральных школах Германии. За годы жизни за границей она снялась в пяти фильмах: «Таторт. Следы войны», «Живущий у Рейна», «Приземление на Луну», «Рандеву» и «Ласточкино гнездо».

Что Лисовская говорит о Москве

После переезда в Германию актриса время от времени приезжала в Россию, чтобы навестить своих родителей и близких. По словам артистки, ей часто снится Карелия, где проходили съемки фильма «Любовь и голуби». Лисовская не скрывает, что вновь хочет сняться в российском кино, однако предложений не поступало.