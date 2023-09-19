Егор Бероев приобщает свою дочь к советскому кино

Актер Егор Бероев признался, что составил список советских и зарубежных картин для своей 16-летней дочери Евдокии. Его слова приводит kp.ru.

© Газета.Ru

По словам Бероева, всего в лонг-лист вошло 200 картин, которые он считает необходимым для просмотра ребенку.

"Если начать их перечислять, это займет очень много времени, а выделить тройку лидеров, например, я так сразу не готов. В качестве подсказки могу сказать, что фильмов с моим участием там нет", - заявил артист.

Бероев вспомнил, что недавно пересматривал с Евдокией итальянскую гангстерскую сагу "Однажды в Америке". Эта картина, подчеркнул актер, входил в его личный топ любимых фильмов:

"Каждый раз, когда я его смотрю, он открывается мне с новой стороны".