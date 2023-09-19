Егор Бероев приобщает свою дочь к советскому кино
Актер Егор Бероев признался, что составил список советских и зарубежных картин для своей 16-летней дочери Евдокии. Его слова приводит kp.ru.
По словам Бероева, всего в лонг-лист вошло 200 картин, которые он считает необходимым для просмотра ребенку.
"Если начать их перечислять, это займет очень много времени, а выделить тройку лидеров, например, я так сразу не готов. В качестве подсказки могу сказать, что фильмов с моим участием там нет", - заявил артист.
Бероев вспомнил, что недавно пересматривал с Евдокией итальянскую гангстерскую сагу "Однажды в Америке". Эта картина, подчеркнул актер, входил в его личный топ любимых фильмов:
"Каждый раз, когда я его смотрю, он открывается мне с новой стороны".
Егор Бероев - актер театра и кино, известный по сериалам "Семейные тайны", "Пятый угол" и "Гражданин начальник". Он также исполнил роль Эраста Фандорина в фильме Джаника Фазиева "Турецкий гамбит". Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой, с котором познакомился еще в 2001 году. В 2007-м у пары родилась дочь.