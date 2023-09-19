Не только «Интерны»: что посмотреть с Ильей Глинниковым

Многие знают Илью Глинникова по роли Глеба в сериале «Интерны». Однако у актера есть и другие работы, которые стоят вашего внимания. Сегодня Илье Глинникову исполняется 39 лет.

© Кадр из сериала «Крыша мира»

Какие сериалы посмотреть с актером — читайте в материале «Рамблера».

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«Форс-мажор»

Сериал рассказывает о частной клинике провинциального городка. В ней незаконно проводят пластическую операцию по полной смене внешности одного криминального авторитета. Несмотря на всю конфиденциальность, в клинику проникает киллер и вкалывает инъекцию мафиози.

На ночном дежурстве в клинике находится медбрат Витя, который пытается спасти пациента. Но он умирает, и медбрат считает себя виновным в его смерти. На помощь к нему приходит Артем. Он предлагает другу сыграть роль мафиози. Эта авантюра полностью переворачивает жизнь обоих героев.

«Крыша мира»

Сериал рассказывает о трех молодых людях, которые случайно оказались вместе. Они решили открыть хостел в квартире с выходом на крышу. Инициатором этого выступает Михаил Селихов.

Кадр из сериала «Крыша мира»

Молодые люди хотят реализовать эту бизнес-идею, и для этого у них есть все: организаторские способности одного, дизайнерский талант другого и сама квартира. Однако не все так гладко: героям из вредности мешает сварливый сосед — бывший прапорщик.

«Любовь с ограничениями», 2016 год

По сюжету фильма главный герой Миша неожиданно узнает о новом законе, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями.

Он решает получить фиктивные медицинские справки, садится в коляску и едет на собеседование в крупную компанию. Там как раз таки не хватало одного человека до той самой квоты. У Миши есть все: крутая машина, большая зарплата и престижная работа. Только вот герой постоянно должен находиться в инвалидном кресле.

Фитнес

Фильм рассказывает об Асе — девушке с лишним весом. Она готовится к свадьбе, но вдруг узнает, что любимого не устраивает ее фигура, а лучшие подруги просто смеются над девушкой.