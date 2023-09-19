Проклятие Васнецовых: как сложилась судьба актеров сериала «Папины дочки»

18 сентября на экраны вышло продолжение сериала «Папины дочки». В новом сезоне, следуя семейным традициям, от мужа уходит Даша Васнецова, бросая Вениамина Васильева одного с четырьмя дочерьми.

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Проклятие Васнецовых перешло в новую семью? Зрителям представили несколько эпизодов сериала.

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В новых сериях уже Вениамину предстоит решать важные детские в опросы. Если более десяти лет назад главными для подростков были проблемы со школой, с друзьями, с общением и уроками, то сейчас большинство трудностей связаны с мобильными телефонами и переписками в социальных сетях.

Екатерина Старшова: медицина и спорт

Актерская карьера Кате — Пуговке — была неинтересна. В 2019-м она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Параллельно с учебой Старшова преподавала растяжку детям и занималась фигурным катанием.

Дарья Мельникова: более 40 ролей

После съемок сериала «Папины дочки» Дарья продолжила свою актерскую карьеру. Снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. С 2013 года служит в Театре имени Ермоловой.

Филипп Бледный: главный герой

Отец четырех дочек — Вениамин Васильев.

— Я играю человека, который заботится о своих детях и решает их проблемы. Эти маленькие звездочки растопили мое сердце за десять минут. А с экранов они сделают это быстрее. Филипп после «Папиных дочек» продолжил участие в различных проектах. Сыграл в сериалах «Кухня» (2012–2016), «Отель «Элеон» (2016–2017), «Два холма» (2022). Сейчас он главный герой «Папиных дочек».

Андрей Леонов: женился

Отец пяти дочек, Сергей Васнецов, в новом сезоне стал отцом единственного сына и дедушкой четырех внучек.

— Не хочу раскрывать все карты. Но пока можно сказать, что у меня гостевая роль в этом сериале. Посмотрим, как будет двигаться проект, какие новые идеи воплотят создатели.

Во время съемок первых сезонов сериала Леонов женился на Анастасии Тарасовой. Супруга, которая моложе Андрея на 13 лет, построила карьеру продюсера и родила двоих детей. Сам Леонов продолжает сниматься и в других проектах.

Мирослава Карпович: скандал с Прилучным

По окончании сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович продолжила сниматься в кино и играть в театральных постановках. Попробовала себя и в качестве модели. В 2020 году вокруг Карпович развернулась скандальная история: актрису обвиняли в том, что она стала виновницей развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Однако крепких отношений с актером построить так и не удалось.

Елизавета Арзамасова: замуж за Авербуха

Елизавета снялась более чем в 60 проектах, стала попечителем фонда, помогающего пенсионерам. Вышла замуж за режиссера и фигуриста Илью Авербуха. В 2021-м у пары родился сын.

Анастасия Сиваева: ушла из кино

Карьера актрисы у Анастасии так и не продолжилась. Она сыграла еще немного ролей в театре и кино, а в 2014 году и вовсе исчезла с телеэкранов. О своей личной жизни девушка ничего не пишет в социальных сетях, редко публикует фото.

Александр Олешко: Аллигатором

Олигарх Василий Федотов и друг Пуговки, которая называла его Аллигатором: — Меня везде, куда бы я ни приехал, называют Аллигатором. Это очень приятная история. И здорово, что этот сюжет ушел в народ. Возвращение в сериал — прекрасное приключение.

Олешко продолжает сниматься в кино. Также он был ведущим развлекательных телепрограмм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Жигалкин, режиссер сериала: