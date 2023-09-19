Режиссер Богданов рассказал о сотрудничестве с Федункив

«Несмотря на то, что проект «Реальные пацаны» я покинул давно, с Мариной у нас очень тёплые и дружеские отношения. Мы каждый год поздравляем друг друга с днём рождения и другими праздниками», — цитирует Богданова «Вслух.ру».