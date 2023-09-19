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Режиссер Богданов рассказал о сотрудничестве с Мариной Федункив

Режиссёр и актёр Антон Богданов поделился впечатлениями от работы с Мариной Федункив. Он снимался с ней в сериале «Реальные пацаны», актриса также сыграла у него в фильме «Иван Семёнов. Большой поход».

Режиссер Богданов рассказал о сотрудничестве с Федункив
© РИА Новости

«Несмотря на то, что проект «Реальные пацаны» я покинул давно, с Мариной у нас очень тёплые и дружеские отношения. Мы каждый год поздравляем друг друга с днём рождения и другими праздниками», — цитирует Богданова «Вслух.ру».

По словам режиссёра, работать с Федункив было комфортно.

«Только в этот раз комфорт был немного другого уровня, потому что я был в роли режиссёра, а она — моей актрисой», — добавил Богданов.