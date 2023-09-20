Катя Старшова рассказала, почему бросила кино
Актриса Екатерина Старшова, ставшая известной по роли Пуговки в «Папиных дочках», рассказала, почему решила в свое время бросить актерскую карьеру.
— Да, за мной закрепился образ Пуговки. Часто люди видят во мне только его, что расстраивает. Думаю, это сказалось на моем желании оставить кино. Пуговкой меня называют постоянно. Что тогда, что сейчас, — призналась девушка.
Старшова сетует, что стала заложником образа, принесшего ей в детстве популярность. Но даже несмотря на ту славу, звездная болезнь обошла актрису стороной, передает Teleprogramma.pro.
18 сентября на экраны вышло продолжение сериала «Папины дочки». В новом сезоне, следуя семейным традициям, от мужа уходит Даша Васнецова, бросая Вениамина Васильева одного с четырьмя дочерьми.
Съемки сериала «Папины дочки. Новые» стартовали в столице еще в конце января. По словам художника-постановщика Дмитрия Петухова, съемки проводились не только в павильонах, но и в новых локациях — в школе, институте, фитнес-залах, кафе, стендап-клубах, торговых центрах, колоритных московских двориках.