Актеры, с которыми невозможно работать

Порой работа над фильмом оказывается дольше, чем изначально планировалась. Возникают непредвиденные ситуации: травмы на съемках, сложности в монтаже, проблемы с озвучкой. Но самой ужасной проблемой считается возникновение разногласий между актерами и режиссером. Некоторые исполнители ролей прославились своим сложным характером, поэтому киностудии не хотят с ними сотрудничать.

© Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

“Рамблер” сделал подборку актеров, с которыми буквально невозможно работать.

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Линдси Лохан

Когда вышел фильм “Дрянные девчонки”, Линдси Лохан стала популярной. У нее было много разных проектов и она считалась одной из самых перспективных звезд Голливуда.

Но прежде чем звать актрису в фильм, киностудии должны были учитывать, что съемки могут затянуться. Лохан известна своей непредсказуемостью: она любит опаздывать, уходить с проекта по личным причинам, запираться в своем трейлере и отказываться выходить из него.

Эдвард Нортон

Эдвард Нортон постоянно снимается в громких проектах и работает с именитыми режиссерами. Несмотря на это, актер известен своими завышенными требованиями к себе и к окружающим.

Он может заставить режиссера переснять дубль, вмешиваться в монтаж и попытаться внести правки в сценарий. Во время производства фильма “Невероятный Халк” Нортон хотел поучаствовать в монтаже, но его не допустили. Из-за этого актер отказался от участия в промотуре фильма.

Стивен Сигал

Стивен Сигал был известен по своим ролям в боевиках. Но по отзывам коллег он просто отвратительно вел себя на съемочной площадке: не считался с мнением продюсеров и режиссеров, презирал своих партнеров. Актер создавал напряженную атмосферу на площадке, вызывая всеобщее негодование.

Гвинет Пэлтроу

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу всегда славилась своим тяжелым характером. К киностудиям и режиссерам женщина всегда выдвигает массу требований.