Актеры, с которыми невозможно работать
Порой работа над фильмом оказывается дольше, чем изначально планировалась. Возникают непредвиденные ситуации: травмы на съемках, сложности в монтаже, проблемы с озвучкой. Но самой ужасной проблемой считается возникновение разногласий между актерами и режиссером. Некоторые исполнители ролей прославились своим сложным характером, поэтому киностудии не хотят с ними сотрудничать.
“Рамблер” сделал подборку актеров, с которыми буквально невозможно работать.
Линдси Лохан
Когда вышел фильм “Дрянные девчонки”, Линдси Лохан стала популярной. У нее было много разных проектов и она считалась одной из самых перспективных звезд Голливуда.
Но прежде чем звать актрису в фильм, киностудии должны были учитывать, что съемки могут затянуться. Лохан известна своей непредсказуемостью: она любит опаздывать, уходить с проекта по личным причинам, запираться в своем трейлере и отказываться выходить из него.
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон постоянно снимается в громких проектах и работает с именитыми режиссерами. Несмотря на это, актер известен своими завышенными требованиями к себе и к окружающим.
Он может заставить режиссера переснять дубль, вмешиваться в монтаж и попытаться внести правки в сценарий. Во время производства фильма “Невероятный Халк” Нортон хотел поучаствовать в монтаже, но его не допустили. Из-за этого актер отказался от участия в промотуре фильма.
Стивен Сигал
Стивен Сигал был известен по своим ролям в боевиках. Но по отзывам коллег он просто отвратительно вел себя на съемочной площадке: не считался с мнением продюсеров и режиссеров, презирал своих партнеров. Актер создавал напряженную атмосферу на площадке, вызывая всеобщее негодование.
Гвинет Пэлтроу
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу всегда славилась своим тяжелым характером. К киностудиям и режиссерам женщина всегда выдвигает массу требований.
Например, однажды она попросила высушить душ, чтобы ее кожа не касалась воды, оставленной после предыдущего посетителя. А на съемках “Железного человека 2” она заставила составить график так, чтобы ее появления на площадке не пересекались со Скарлетт Йоханссон.