Чарли Ханнэм впервые за год вышел на публику

Звезда «Джентельменов» впервые за долгое время появился на публике
Английский актер Чарли Ханнэм, известный по сериалу "Сыны анархии" и криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены", впервые за год вышел на публику. Об этом сообщает Daily Mail.
В понедельник, 18 сентября, актеров Чарли Ханнэма и Кейти Сагал заметили на митинге на студии Fox в Лос-Анджелесе. Актер выбрал для забастовки непринужденный образ: белую футболку, черную бейсбольную кепку и классические кеды Converse.
Голливудские актеры и сценаристы объединились в первую за более чем 60 лет двойную забастовку, пообещав защитить каждого работника отрасли от замены искусственным интеллектом и других проблем.
В ноябре 2022 года Чарли Ханнэм заявил, что в настоящий момент работает над несколькими проектами, в числе которых полнометражные фильмы и мини-сериалы. Кроме того, актер занимается разработкой сериала о его родном городе Ньюкасл-апон-Тайне, отчасти основанном на биографии его отца. Звезда "Джентльменов" выразил надежду на то, что в ближайшие годы сможет поделиться подробностями этих проектов.