Чарли Ханнэм впервые за год вышел на публику

Английский актер Чарли Ханнэм, известный по сериалу "Сыны анархии" и криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены", впервые за год вышел на публику. Об этом сообщает Daily Mail.

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В понедельник, 18 сентября, актеров Чарли Ханнэма и Кейти Сагал заметили на митинге на студии Fox в Лос-Анджелесе. Актер выбрал для забастовки непринужденный образ: белую футболку, черную бейсбольную кепку и классические кеды Converse.

Голливудские актеры и сценаристы объединились в первую за более чем 60 лет двойную забастовку, пообещав защитить каждого работника отрасли от замены искусственным интеллектом и других проблем.