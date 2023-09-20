Умер индийский актер Бабу, сломавший на съемках позвоночник

Скончался индийский актер и певец, известный как Бабу. Об этом минувшей ночью сообщил портал FilmiBeat.

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Бабу дебютировал на экранах в 1990 году, исполнив в ленте режиссера Бхаратираджа "Мой дорогой друг" песню Aei Raasaathi Poo Soodi Vaa Vaa Vaa, тем стяжав первую славу. Длившуюся недолго - уже на своем пятом фильме Бабу, решив отказаться от дублера, на сцене боя сам выполнил трюк, прыгнув с многометровой высоты - проигнорировав советы коллег.