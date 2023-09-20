Актриса Шашкова вспомнила, как Тихонов ее смущал после съемок
Актриса Элеонора Шашкова вспомнила в интервью с Борисом Корчевниковым, как коллега Вячеслав Тихонов смущал ее после съемок телесериала "Семнадцать мгновений весны".
Шашкова рассказала, как во время одной из премьер Тихонов громко и прилюдно назвал ее своей "самой любимой женой". Звезда прокомментировала ситуацию как "просто ужас".
"Я думала: "Хоть бы тут провалился этот пол, чтобы меня не видели". Я потом сказала: "Славочка, я вас умоляю, больше не говорите этого ничего". Он говорит: "Хорошо", - поделилась артистка.
Шашкова отметила, что несмотря на ее просьбу, инцидент повторился. Тихонов назвал ее так при своей супруге. Тихонов сыграл разведчика Штирлица в картине "Семнадцать мгновений весны". Шашкова исполнила роль его жены.
Военная драма рассказывает о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии.
В августе 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в телесериале "Семнадцать мгновений весны" повлиял на выбор профессии многими отечественными разведчиками.