Мороз недовольна собственной игрой в своем же сериале "Секс. До и после"

Актриса Дарья Мороз осталась недовольна своей игрой в сериале "Секс. До и после" (18+). Выступая в проекте в роли режиссера, она столкнулась с большими сложностями как актриса.

"Не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз. Я такой артист, который все время бегает к монитору, - только так понимаю, как отражается в кадре то, что сделала в дубле", - призналась она РИА Новости.

Актриса заявила, что "сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине". По ее словам, это были самые сложные моменты съемочного периода. При этом она не исключает, что вернется в режиссерское кресло вновь - опыт оказался приятным для дебютантки благодаря усилиям продюсерской команды.