Новозеландский режиссер Тайка Вайтити прочно закрепился в кинематогрофе благодаря абсурдному юмору и импровизациям актеров в его фильмах. Черная комедия-мокьюментари “Реальные упыри”, в которой он исполнил одну из главных ролей, получила положительные отзывы как у критиков, так и у зрителей.

“Рамблер” разобрался, в чем состоит авторский стиль Тайки Вайтити.

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Источник вдохновения

Наверняка многие зрители замечали, что герои Вайтити всегда попадают в неловкие ситуации. И это неудивительно: главным источником вдохновения и самовыражения для режиссера служат именно дети, а точнее, их видение мира. Ребячество, неловкость и глупость заставляют зрителей узнавать в героях себя, а значит, создают на экране естественность.

Так получается еще и потому, что актеров не ограничивают на площадке. Они Сам Тайка Вайтити не раз отмечал, что любит давать актерам полную свободу действий:

«Если вы отслеживаете то, как ваш персонаж бежит и ныряет в воду, я бы бросил камеру там и не следовал за ним, потому что камеры этого не делают. Аудитория это понимает. Я определенно донесу это понимание, сделав эти вещи более обоснованными».

Ситуации, знакомые каждому

Тайка Вайтити часто скрывает за шутками ту рутину, от которой люди стремятся чаще всего избавиться. Ситуации, в которые попадают герои, знакомы практически всем людям. Они нелепы и смешны, но в них можно узнать себя. После просмотра многих фильмов остается осадок, напоминающий о том, что люди не могут избавиться от своей собственной неловкости

В фильме “Тор: Рагнарек” показана проблема взросления сыновей Одина, их страх взять на себя ответственность. А в комедии “Охота на диких зверей” соцработница, приютившая ребенка из приюта, умирает, и мальчик сбегает из дома со своим приемным отцом. Здесь Вайтити разрушает привычный шаблон: комедия заканчивается не “хэппи эндом”.