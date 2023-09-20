Крис Эванс не планирует возвращаться к роли Капитана Америки

Актер Крис Эванс признался, что не планирует снова надевать мантию Капитана Америки в ближайшем будущем. Об этом звезда Marvel сообщил в интервью GQ.

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"Я бы не хотел подвести зрителей и сниматься только ради денег. Так что в ближайшее время не стоит этого ждать", - отметил артист.

При этом Эванс подчеркнул, что "никогда нельзя говорить "никогда".

"Я получил чудесный опыт. Я сильно ценю эту роль и горжусь ею. Иногда даже кажется невероятным, что она случилась в моей жизни", - подчеркнул актер.

6 июня стало известно, что в названии нового фильма про Капитана Америку сделали отсылку к антиутопии Олдоса Хаксли. Он выйдет под названием "Капитан Америка: Дивный новый мир" вместо "Капитан Америка: Новый мировой порядок". Главную роль в фильме исполнит актер Энтони Маки, заменивший Криса Эванса. Последний перестал сниматься в роли Стива Роджерса после событий фильма "Мстители: Финал".