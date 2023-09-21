Трагедии «Курьера»: что стало с актерами культового фильма

Именно «Курьер» сейчас показывают во многих городах РФ в рамках повторного проката. А чем сегодня занимаются главные герои культовой ленты, почему их не видно на экранах?

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«НЕ ПИТЬ НЕ МОГУ»

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Звезда фильма «Курьер» Анастасия Немоляева не так давно изрядно напугала своих поклонников. В соцсетях она опубликовала пост с просьбой о помощи:

«Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил… Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю».

Это сообщение тут же породило множество слухов о бедственном положении актрисы, которая в свои 52 года спивается и вообще находится чуть ли не на грани жизни и смерти.

Позже выяснилось, что этот пост был некоей «минуткой слабости» – из-за непонятной ситуации, которая сложилась в мире и в России. На самом деле Немоляева продолжает работать. Вот уже много лет она известна в творческих кругах не как актриса, а как талантливый художник и дизайнер. Настя расписывает мебель, создает необычные интерьеры. Ее работы находятся в частных собраниях в России, Франции, Великобритании, Японии, Италии.

Анастасия Немоляева и Федор Дунаевский 36 лет спустя

В личной жизни у Анастасии тоже все сложилось на редкость удачно. Когда ей было 22 года, на съемках российско-японского фильма «Сны о России» она познакомилась с молодым японцем (по матери) Вениамином Скальником-Исидзима, который работал на картине переводчиком. Вениамин оказался театральным режиссером по образованию, учеником самого Петра Фоменко. Через полгода они поженились, и с тех пор продолжают жить вместе. У супругов трое дочерей, у которых типично русские имена (София, Евдокия и Ефросинья), японская фамилия и двойное гражданство.

А вот с актерской профессией Анастасия практически рассталась. Хотя в ее фильмографии порядка 20 картин, почти все они приходятся на 1980-1990-е годы. В свое время на съемки «Курьера» она попала почти случайно и, можно сказать, по блату. Дело в том, что Настя — из известной кинематографической семьи. Ее родная тетя — любимая многими актриса Светлана Немоляева. Отец — кинооператор Николай Немоляев, снявший культовые картины «Обыкновенное чудо» и «Покровские ворота». Немоляев работал и над фильмом «Курьер», куда привел свою дочь. Настя подавала реплики претендентам на роли, а в итоге снялась сама, обойдя Юлию Меньшову, Алену Хмельницкую, Оксану Фандеру и Алику Смехову.

ОЧНУЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ

Позже Настя, уже утвержденная на главную женскую роль, привела в картину Федора Дунаевского, своего одноклассника. Точнее, она принесла Карену Шахназарову фото всех мальчиков, которые учились вместе с ней, и зоркий глаз режиссера тут же остановился на Федоре. Пробы подтвердили: парень буквально создан для этой роли – героя поколения Ивана Мирошникова.

Между прочим, Дунаевский в этом году тоже попал в сводки новостей в связи с алкоголем. Звезда «Курьера», будучи навеселе, выходил из такси, поскользнулся, ударился головой об лед и очнулся уже в больнице с серьезной травмой головы.

Федор в последнее время тоже снимается редко, в основном в крохотных эпизодах. Его мысли, время и силы занимает музыка. У актера есть собственная группа «Банда Дунаевского», в Воронеже на своей студии звукозаписи они записывают песни. Понятно, что проект этот не совсем коммерческий, но для Дунаевского всегда на первом месте стоял интерес, а не деньги.

Именно ради смысла жизни он в свое время изрядно поколесил по миру. В поисках себя и своего предназначения добрался сначала до Германии, потом до Израиля. На Земле обетованной работал и барменом, и официантом, позже – актером в Тель-Авивском театре (по протекции Михаила Козакова). Годы спустя Дунаевский все-таки вернулся в Россию и сегодня уверяет, что нет лучшего места на земле, чем Москва. При этом российское гражданство он получил лишь год назад, до этого у него было только израильское.

ЖЕРТВА 90-Х

Владимира Смирнова, который сыграл в фильме флегматичного Базина (того самого, мечтавшего о пальто), режиссер нашел в детской комнате милиции, которая находилась неподалеку от киностудии «Мосфильм». На кастинг будущий Базин пришел не один, а вместе с кучей друзей. Примечательно, что все они тоже в итоге снялись в «Курьере» – ребят можно увидеть в массовке на спортивной площадке, где они танцуют брейк.

Судьба Владимира сложилась печально. После «Курьера» он снялся еще в двух фильмах – «Щенок» и «Делай – раз!» (последний вышел в 1990 году). Однако в бандитские 90-е Смирнов стал участником одной из преступных группировок, причем, по слухам, его не случайно туда занесло, а он сам мечтал об этой «должности». Но в ОПГ бывший актер пробыл недолго, в 1998 году он ушел в мир иной. По одной версии, Владимир погиб во время очередных бандитских разборок. По другой – убит сотрудниками правоохранительных органов во время конфликта в очереди за пивом. По третьей — попал в смертельное ДТП, будучи под наркотиками. Точной информации нет ни у кого…

А ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ?

Прочие актеры «Курьера» уже на момент съемок были довольно известны. Это и Инна Чурикова, и Олег Басилашвили, и Александр Панкратов-Черный. Все они продолжают работать и сегодня. Даже Инна Чурикова, которая в октябре повредила себе ребра, грудину и подвздошную кость, на сегодняшний день объявила о возвращении к работе.