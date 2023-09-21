Режиссер Жигалкин рассказал о совместной работе с женой Антоновой

Известный по "Папиным дочкам" , "Ворониным" и "Слава Богу, ты пришёл!" режиссёр Александр Жигалкин рассказал о совместной работе со своей женой - звездой "Охоты на пиранью" Светланой Антоновой .

"Свою жену, Светлану Антонову, снимаю в своих фильмах с удовольствием. Недавно, например, состоялась премьера сериала "Валюша" со Светой в главной роли", - приводит слова Жигалкина "Мослента".

Также актриса снималась у мужа в "Ворониных". По словам Жигалкина, ему нравится работать с супругой новыми проектами, но пока ему не удалось снять её в острохарактерной комедийной роли.