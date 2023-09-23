Ди Каприо мог сыграть главного злодея в «Темном рыцаре: Возрождение легенды»

© Чемпионат.com

Об этом Гойер рассказал в подкасте Happy Sad Confused. По его словам, такая идея появилась у тогдашнего главы Warner Bros. Барри Мейера. Он заявил, что в триквеле просто обязан появиться Загадочник, а на его роль надо взять одного из самых популярных актёров современности.

После премьеры «Тёмного рыцаря» Барри сказал мне: «Тебе нужно написать историю про Загадочника. Лео должен быть в роли Загадочника. Передай Крису [Нолану], что Лео обязан сыграть Загадочника».