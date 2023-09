Роберт де Ниро вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

По данным издания, Де Ниро сыграет Трэвиса Бикла в рамках рекламной кампании Uber. Отмечается, что актер произнесет знаменитую фразу Бикла «Ты со мной говоришь?» (You talkin' to me?), однако на этот раз за рулем Uber. Съемки рекламы проходят на этой неделе в Лондоне.