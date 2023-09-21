Брэдли Купер рассказал, как смог побороть зависимость от алкоголя и запрещённых веществ

В интервью Беару Гриллсу для шоу National Geographic «Одичавшие с Беаром Гриллсом: Вызов» Брэдли рассказал, что целых 10 лет не мог справиться с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Все это время его карьера не складывалась. По признанию актера, вредные привычки чуть не погубили его жизнь.

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С 19 до 29 лет Брэдли никак не мог победить зависимость. Из-за этого его даже выгнали из сериала «Псевдоним». Актёр пропустил одни из самых важных периодов в карьере, потому что режиссёры и продюсеры, видя его состояние, отказывались от сотрудничества. В тот период Брэдли зарабатывал тем, что снимался в рекламе, и надеялся, что сможет всё изменить.

После полного отказа от вредных привычек актёр добился успеха в профессии. В 2009 году его утвердили на главную роль в фильме «Мальчишник в Вегасе». С того момента его карьера идёт вверх. Теперь он считает себя счастливчиком, потому что смог справиться с зависимостями и начать новую жизнь: