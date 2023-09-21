Причиной смерти актрисы Беляевой стало больное сердце

Причиной смерти актриса из "Сказки о царе Салтане" Беляевой стало больное сердце
Названа предварительная причина смерти советской актрисы театра, кино и ТВ Нины Беляевой, чье тело было найдено братом женщины в их московской квартире.
Как передают "Известия", со ссылкой на источник, 92-летняя артистка могла скончаться от сердечной недостаточности.
Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. В 1957-м окончила Щукинское училище. В 1950-60 годах служила в Московском академическом театре Сатиры.
Снималась с конца 50-х: "Коммунист" Райзмана с Евгением Урбанским и военная драма Трауберга с Сергеем Бондарчуком "Шли солдаты…" Беляева сыграла в комедии "Яблоко раздора" - с Папановым, Пельтцер и Вестником, в "Свете далекой звезды" Пырьева, повариху в "Сказке о царе Салтане" Птушко и в телефильме по повести Юза Алешковского "Чернобурая лиса".