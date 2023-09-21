Причиной смерти актрисы Беляевой стало больное сердце

Названа предварительная причина смерти советской актрисы театра, кино и ТВ Нины Беляевой, чье тело было найдено братом женщины в их московской квартире.

© 0Российская Газета

Как передают "Известия", со ссылкой на источник, 92-летняя артистка могла скончаться от сердечной недостаточности.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. В 1957-м окончила Щукинское училище. В 1950-60 годах служила в Московском академическом театре Сатиры.