Брат Захаровой возмущен публикациями о сестре

Брат актрисы Юлии Захаровой оправдался за ее поведение на похоронах Вячеслава Гришечкина, смерть которого она тяжело пережила.

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Несколько дней назад скончался актёр, звезда сериала «Солдаты», Вячеслав Гришечкин. Близкие и коллеги собрались вместе, чтобы в последний путь проводить актёра. Много внимания к себе привлекла актриса Юлия Захарова, которая многим запомнилась по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе». После завершения сериала, актриса снялась только в одном фильме. Больше никто не звал ее сниматься, да и в театре Захарова не особо востребована. Юлия пропала из поля зрения. Даже коллеги по сериалу не знали как живет и чем занимается артистка. И вот, на похоронах Гришечкина, с которым она была близка, Юлия Захарова устроила настоящее представление.

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Представители СМИ засняли не адекватное поведение актрисы. Она была в сильном алкогольном опьянении, еле стояла на ногах, нецензурно выражалась. Врач-нарколог посмотрел на внешний вид актрисы и предположил, что у нее уже вторая стадия алкоголизма и предложил свою безвозмездную помощь. Коллеги Юлии, с которыми она давно не общалась, уверены, что в алкоголе она нашла утешение от невостребованности и неудачах в личной жизни.

Брат актрисы, Антон Тульский, встал на защиту 43-летней Юлии Захаровой. «Думаю, непрофессионально снимать человека в минуты горя. Потом выпускать такую статью и делать негативный вывод о поведении скорбящего. Кто бы это ни был — простой человек или медийная личность. Каждый из нас переносит смерть близкого по-разному: кто-то плачет или смеется, а кто-то срывается на посторонних, которые задают вопросы не в то время и не в том месте. Это стресс для организма, порой неконтролируемый и неосознанный», — сказал Тульский в разговоре с изданием «Стархит».

Антон Тульский возмущен, что его сестру выставляют в плохом свете. Ведь никто не знает, какой сложный период она переживает. А потеря друга только усугубила ситуацию. «Моя сестра и Вячеслав Германович очень дружили, и не только на сцене. Безусловно, для Юлии было ударом смерть мастера и друга. Отсюда эмоциональный срыв, наложенный на сложные проблемы со здоровьем близкого человека. Ее маму только на днях прооперировали в Москве», — рассказывает брат актрисы.