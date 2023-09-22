Играл подлецов, развелся, стал папой ЭКО-двойняшек и перебрался в Дубай: rак сейчас живет Дмитрий Мухин

У белорусского актера Дмитрия Мухина со стартом кинокарьеры появилось большое количество поклонниц из России.

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Харизматичный артист с фактурной внешностью и обольстительным взглядом по оценке зрительниц зачастую играет подлецов и отрицательных героев. Однако, в жизни он примерный семьянин, любящий муж и многодетный отец.

Но несмотря на роли второго плана, Мухин спустя годы карьеры все же сыграл главного персонажа в сериале «Лучший друг семьи».

А дальнейшие белорусские и русские рейтинговые кинопроекты, в которых был задействован Дмитрий, лишь обогащали его рабочее портфолио: «Обратная сторона Луны», «Проснемся вместе?», «Следы апостолов», «Синее озеро» и другие.

Несколько лет назад актер решил не останавливаться в творческой карьере и начал пробовать свои силы в режиссуре.

37-летний Мухин сейчас состоит во втором браке.

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С первой женой – коллегой Дарьей Барановой, Дмитрий сыграл свадьбу, будучи студентом третьего курса.

Пара вместе прошла первые шаги становления в кинокарьере, вместе работали в театре, вместе гастролировали, приобрели недвижимость в Минске и воспитывали ребенка. Отметим, что Дмитрий в первом браке стал отцом, у него подрастает сын Павел.

Однако, вскоре пара заявила о том, что они как семья перестали существовать. Причину развода супруги не называли.

Актер, несмотря на развод с женой, продолжает участвовать в жизни своего наследника.

В 2015-м стало известно, что Мухин женился во второй раз. Через четыре года после свадьбы, Дмитрий с женой Инной стал отцом.

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У пары появились долгожданные сыновья. Супруга актера называет детей эко-двойняшки.

Оказалось, что на протяжении нескольких лет им не удавалось стать родителями, поэтому они прибегли к процедуре ЭКО.