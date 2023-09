Билли Пайпер 41: чего вы не знали об эффектной звезде "Доктора Кто"

Она прославилась своим дебютным синглом «Because We Want To», который возглавил «UK Singles Chart», что сделало ее самой молодой артисткой в истории, дебютировавшей под номером один. Ее слава взлетела с выходом альбомов «Honey to the B» и «Walk of Life». Затем она рискнула заняться актерским мастерством. С годами она превратилась в признанную критиками и отмеченную наградами актрису как на экране, так и на сцене.