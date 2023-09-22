Билли Пайпер 41: чего вы не знали об эффектной звезде "Доктора Кто"

Пайпер получила роль Роуз Тайлер в возрожденном сериале, известном как «Доктор Кто». Пайпер рассказывает о своих приятных воспоминаниях об участии в шоу, но в то же время она рада, что завершила эту часть своей карьеры. Как она рассказала The Guardian, время, проведенное в сериале, мешало ей вести нормальную жизнь. Заботиться о семье было сложно из-за того, что ей постоянно приходилось находиться вдали от них, в Кардиффе, на съемках.