Билли Пайпер 41: чего вы не знали об эффектной звезде "Доктора Кто"
Английская певица и актриса Билли Пайпер 22 сентября празднует свое 41-летие.
Она прославилась своим дебютным синглом «Because We Want To», который возглавил «UK Singles Chart», что сделало ее самой молодой артисткой в истории, дебютировавшей под номером один. Ее слава взлетела с выходом альбомов «Honey to the B» и «Walk of Life». Затем она рискнула заняться актерским мастерством. С годами она превратилась в признанную критиками и отмеченную наградами актрису как на экране, так и на сцене.
Ее самая известная роль — Роуз Тайлер, спутница Доктора в телесериале «Доктор Кто».
"Рамблер" расскажет, чего вы не знали об эффектной блондинке Билли Пайпер.
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