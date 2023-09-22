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Билли Пайпер 41: чего вы не знали об эффектной звезде "Доктора Кто"

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Изначально Билли звали Лиэнн. Ее родители изменили ей имя и внесли необходимые изменения в свидетельство о рождении через три недели после регистрации ее рождения. 
© Соцсети
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Первой работой Билли на телевидении стало появление в субботнем утреннем детском шоу Scratchy & Co. Но ее большой прорыв произошел, когда она получила роль в телевизионной рекламе Smash Hits . Начинающая актриса надула перед камерой пузырь, лопнула его пальцем и крикнула «Поп!» 
© Соцсети
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Возобновит ли Билли когда-нибудь свою поп-карьеру? «Наверное, нет», — говорит она. «Как певица, я всегда чувствовала себя слегка обманутым, потому что знала, что именно актерство — это то, чем я действительно хочу заниматься». 
© Соцсети
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Пайпер получила роль Роуз Тайлер в возрожденном сериале, известном как «Доктор Кто». Пайпер рассказывает о своих приятных воспоминаниях об участии в шоу, но в то же время она рада, что завершила эту часть своей карьеры. Как она рассказала The Guardian, время, проведенное в сериале, мешало ей вести нормальную жизнь. Заботиться о семье было сложно из-за того, что ей постоянно приходилось находиться вдали от них, в Кардиффе, на съемках. 
© Соцсети

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Зрители любят Билли в том числе и за роль "Тайный дневник девушки по вызову". Интересно, что Билли брала уроки у реальной доминатрисы, чтобы подготовиться к роли. 
© Соцсети
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В 2001 году в Лас-Вегасе всего через шесть месяцев знакомства Пайпер вышла замуж за многогранного человека, который был телеведущим, ди-джеем и бизнесменом. Он оказался на 16 лет старше Пайпер. Из-за огромной разницы в возрасте их брак привлек большое внимание средств массовой информации. Брак продлился недолго, прежде чем они расстались в 2004 году и в конечном итоге развелись в 2007 году. 
© globallookpress.com
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У мужа актрисы было состояние в 50 миллионов фунтов стерлингов и зарплата в 540 000 фунтов стерлингов от BBC, но при разводе Билли не забрала ничего: «Я не беру у него ни копейки. Я считаю, что это отвратительно». 
© globallookpress.com

    Английская певица и актриса Билли Пайпер 22 сентября празднует свое 41-летие.

    Она прославилась своим дебютным синглом «Because We Want To», который возглавил «UK Singles Chart», что сделало ее самой молодой артисткой в истории, дебютировавшей под номером один. Ее слава взлетела с выходом альбомов «Honey to the B» и «Walk of Life». Затем она рискнула заняться актерским мастерством. С годами она превратилась в признанную критиками и отмеченную наградами актрису как на экране, так и на сцене.

    Ее самая известная роль — Роуз Тайлер, спутница Доктора в телесериале «Доктор Кто».

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