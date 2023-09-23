Ушла из жизни советская и российская актриса Блохина

22 сентября скончалась советская и российская актриса кино, театра и ТВ Клавдия Блохина, с 1955 года служившая в Малом театре и воплотившая на его сцене десятки образов. Блохина играла в постановках по Шекспиру, Грибоедову, Льву Толстому, Теккерею, Горькому, Тургеневу, Шукшину, Островскому.

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В кино - с 1955-го, на экранном счету - фильмы и сериалы "Дорогой мой человек", "Анюта", "Сверстницы", "Достигаев и другие", "Евлампия Романова". Работала и как актриса дубляжа: ее голосом, в частности, говорит в русской озвучке Яна из "Тайна острова Кэк-Кап" и Мария в "Золотом пауке" 1956-го.

Клавдия Блохина родилась в 1934 году. Окончила Щукинское училище. В 1974 году была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

Сообщение о смерти актрисы появилось на сайте Малого театра. "С прискорбием сообщаем о том, что на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Клавдия Ефимовна Блохина. Приносим соболезнования родным и близким Клавдии Ефимовны",говорится в некрологе.