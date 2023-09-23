Светлана Немоляева вспомнила, как девочка чуть не упала в обморок при виде нее
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева вспомнила, как при виде нее девочка чуть не упала в обморок. О курьезе на съемках фильма "Чижик-Пыжик возвращается" она рассказала в беседе с агентством InterMedia.
По словам Немоляевой, она играла бабушку, которая подменяет своего соседа на смешной работе в Музее ужасов. Актрисе для этого эпизода понадобилось надеть маску зомби с зубами.
"Он устраивает для посетителей эксцентричное представление. Когда надела маску зомби с жуткими зубами, рассмеялась. Помню, как напугала девочку, которая играла со мной в сцене. Она идет по музею, а я как крикну из темноты: "Ааааа!" Девочка чуть не упала в обморок", - поделилась звезда.
Детский фильм "Чижик-пыжик возвращается" вышел 31 августа в российский прокат. Фильм об исчезновении скульптуры чижика-пыжика стал первым большим детским проектом после перезапуска Киностудии им. М. Горького.