Немоляева вспомнила, как девочка чуть не упала в обморок при виде нее

"Он устраивает для посетителей эксцентричное представление. Когда надела маску зомби с жуткими зубами, рассмеялась. Помню, как напугала девочку, которая играла со мной в сцене. Она идет по музею, а я как крикну из темноты: "Ааааа!" Девочка чуть не упала в обморок", - поделилась звезда.