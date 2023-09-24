Сценаристы и голливудские студии перешли к «завершающей фазе» переговоров

Гильдия сценаристов и голливудские студии находятся на «завершающей фазе» переговоров. Об этом сообщили телеканалу CNN два источника, знакомых с вопросом.

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Ожидается, что сделка, которая положит конец исторической забастовке, парализовавшую индустрию развлечений, будет заключена к концу выходных. Как отметил один из собеседников, в последний раз за столом переговоров отсутствовали глава Discovery Дэвид Заслав, глава Disney Боб Айгер, соруководитель Netflix Тед Сарандос и председатель студии NBC Universal Донна Лэнгли. По его словам, это свидетельствует о том, что все основные проблемы между студиями и сценаристами были решены. При этом он подчеркнул, что хотя вышеуказанные лица не находились в переговорной, они по-прежнему полностью вовлечены в процесс.

О забастовке сценаристов Голливуда из-за несогласия с Альянсом продюсеров кино и телевидения и требования улучшения условий труда сообщалось в начале мая. 13 июля Гильдия киноактеров США присоединилась к забастовке. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года. У обеих Гильдий имеются общие пункты требований: увеличение зарплат, защита от использования искусственного интеллекта и введение новой системы выплат от повторной трансляции их проектов на стриминговых сервисах.