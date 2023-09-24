Анатолий Васильев рассказал, почему ушел из «Сватов»

Народный артист России Анатолий Васильев, который сыграл в четырех сезонах популярного телесериала «Сваты», рассказал о неудовлетворенности коллегами по киноплощадке.

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В интервью «АиФ» актер раскрыл причины своего ухода из телесериала. Так, он признался, что у него накопилась большая творческая неудовлетворенность.

Васильев считает, что сериал можно было сделать намного лучше: глубже и интереснее для человеческой души. Он неоднократно предлагал другим актерам выступить общим фронтом и настоять на изменениях в сценарии, однако артиста никто не поддержал.