Умерла актриса из сериала «Глухарь» Ангелина Ноздрина

Советская и российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Союза театральных деятелей России Александра Чупина.

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Ноздрина служила в театрах в Оренбурге, Красноярске, Омске и Душанбе. С 2000 года вместе с мужем — заслуженным артистом России Владимиром Таныгиным — жила в Вологде. Супруги около 20 лет проработали в Вологодском драматическом театре.

На экранах Ангелина Ноздрина наиболее известна по сериалу «Глухарь». Также актриса исполняла эпизодические роли в телепроектах «Меч» и «Держи меня крепче».