Де Ниро не будет повторять роль «таксиста» в рекламной кампании Uber

Культовый актер Роберт Де Ниро будет участвовать в рекламной кампании Uber UK, но она не будет связана с его запоминающейся ролью таксиста. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что оскароносный актер выведет в коммерческое пространство одну из своих самых запоминающихся ролей, Трэвиса Бикла. В рекламе якобы было показано, как актер произносит знаменитую фразу: «Ты говоришь со мной?»

Представитель актера Стэн Розенфилд заявил, что «реклама Де Ниро для Uber не имеет ничего общего с его персонажем «Таксиста».

Рекламный ролик в настоящее время снимается в Лондоне, а ее запуск запланирован на конец этого года.

Новость о том, что Де Ниро, возможно, может повторить свою роль таксиста для рекламы Uber, привлекла внимание сценариста фильма, который критически отреагировал на него в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ой», — написал Шредер в сообщении. — Почему Боб сделал это, я не понимаю. Но я этого не видел. Если мне повезет, то я никогда этого не увижу».