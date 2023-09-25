Софи Лорен перенесла операцию после падения

Легенда итальянского и мирового кино Софи Лорен перенесла операцию на бедре после падения. 89-летняя Лорен случайно упала в своем доме в Женеве в Швейцарии в воскресенье, сообщил ее представитель. Она получила перелом бедра.

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В тот же день Лорен была успешно прооперирована. Теперь ей предстоит пройти "короткий процесс восстановления", за которым последует этап реабилитации, сообщает Spiegel.