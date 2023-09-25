Софи Лорен перенесла операцию после падения
Легенда итальянского и мирового кино Софи Лорен перенесла операцию на бедре после падения. 89-летняя Лорен случайно упала в своем доме в Женеве в Швейцарии в воскресенье, сообщил ее представитель. Она получила перелом бедра.
В тот же день Лорен была успешно прооперирована. Теперь ей предстоит пройти "короткий процесс восстановления", за которым последует этап реабилитации, сообщает Spiegel.
В среду актриса отпраздновала свой 89-й день рождения. Среди самых известных фильмов Лорен - "Свадьба по-итальянски" и голливудская комедия "Плавучий дом". Она получила "Оскар" за главную роль в фильме "И все же они живут".