Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 85 лет

Образы деревенских женщин, аристократок и авантюристок стали для нее визитной карточкой в кино. Лидия Федосеева-Шукшина в понедельник принимает поздравления. Народной артистке России исполнилось 85 лет. Сниматься в кино начала еще в детстве, но любовь зрителей принесли картины ее супруга – писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

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Ольга Шушкина – младшая дочь знаменитых актрисы и режиссера – бережно хранит семейные фотографии. В этой квартиру они вчетвером въехали в 1971-м. Здесь же она и живет сейчас. Мама – на даче.

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«Папа с мамой оставили большое творческое наследие, и необходимо этим заняться. Последние пять лет мы с мамой бок о бок. Но напрямую занимаемся маминым здоровьем прежде всего», – сказала Ольга Шукшина.

Загадка в простоте. Лидии Федосеевой-Шукшиной особенно удавались такие образы. Фильм «Трын-трава» – будто повторение сельских мотивов, созданных ее мужем. Это первая роль без него. Знаменитого режиссера Василия Шукшина не стало двумя годами ранее, в 74-м.

«Русская красота, на что и пленился Василий Макарович. Фильм «Сверстницы» – это была первая ее главная роль. До этого она мелькала в маленьких эпизодах юной девочкой еще, даже не имея образования. Настолько индивидуальность работала, что режиссеры ее приглашали», – режиссер, народный артист России Андрей Житинкин. В молчаливую Таню с загадочным взглядом из фильма «Сверстницы» были влюблены миллионы зрителей в 1959-м. Студентка ВГИКа, еще пока Лида Федосеева, с детства мечтала о большом экране. В пять лет в цирке увидела клоунов и на всю жизнь заразилась актерством.

«Так как мы жили в коммуналке, я пришла и стала изображать из себя клоуна. Позвала соседей и показывала. Они все умирали со смеху», – рассказывала актриса, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.

Комедийный потенциал в актрисе разглядел Марк Захаров и пригласил ее сыграть роль мадам Грицацуевой. Это был смелый шаг, ведь тогда в 70-х все знали Федосееву-Шукшину как драматичную актрису одного режиссера.

«Лида снималась без грима, никакого тона не было на лице, все без грима. Простая, даже веснушки реальные выглядывали, потому что съемки-то летом были. Василий Макарович специально ее не гримировал, не приукрашивал – вот какая она есть, такая и есть», – отметил актер и режиссер Александр Панкратов-Черный.