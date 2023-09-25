Как Уилл Смит сражается с культурой отмены

Уилл Смит начал свой творческий путь в середине 1980-х — довольно быстро он прославился как рэпер и даже получил Grammy, но затем решил сменить вектор и за несколько лет стал одним из лучших голливудских актеров. Смит — обладатель самых престижных кинонаград, в его фильмографии — десятки блокбастеров.

© Кадр из фильма "Враг государства"

Последние полтора года актер находился в тени из-за скандала, произошедшего на церемонии вручения премии "Оскар". Но зеленый свет все-таки зажегся — сегодня в производстве находятся несколько проектов с его участием. Вспоминаем, как Уилл Смит стал одним из самых успешных актеров, и рассказываем, с какими фильмами он вернется на экраны.

Видео дня

Уилл Смит родился в 1968 году в Филадельфии. Его отец, бывший военный, владел небольшой, довольно прибыльной фирмой, занимавшейся установкой холодильного оборудования, мать работала учительницей. Много времени Уилл проводил с бабушкой Джиджи — заботливой и набожной женщиной, которая регулярно водила его в церковь.

В одном из интервью Смит признался, что именно Джиджи он обязан своей карьерой — не только потому, что благодаря ей он начал выступать (в церкви) и понял, что любит быть в центре внимания, но еще и потому, что бабушка дала ему важное напутствие.

Подростком Уилл начал сочинять хип-хоп-треки, однажды Джиджи обнаружила блокнот с его текстами и увидела в нем много нецензурных выражений. Она вложила в блокнот записку: "Дорогой Уиллард! По-настоящему умным людям не обязательно использовать подобные слова, чтобы выражать свои мысли. Бог наделил тебя даром слова. Используй нужные слова, чтобы воодушевлять людей. С любовью, Джиджи!"

С тех пор Смит следовал ее совету и продолжал заниматься творчеством. Он с отличием окончил школу и даже поступил в Массачусетский технологический институт, но в последний момент передумал там учиться — предпочел карьере инженера шоу-бизнес. Вместе со своим другом, диджеем Джеффри Таунсом, в 1985-м он основал дуэт DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Псевдоним Fresh Prince у Уилла появился благодаря его учительнице: она называла Смита принцем, а вслед за ней начали и остальные. Группа выступала в только что появившемся и набирающем популярность стиле рэп.

То, что я рос в достатке, часто было поводом для критики, когда я только начинал свою карьеру рэпера. Я не состоял в банде, не продавал наркотики. Я вырос в хорошем районе в полной семье. <...> Моя история сильно отличалась от историй молодых чернокожих ребят, которые стали основоположниками хип-хопа.

Все треки для дуэта писал Смит: по завету бабушки тексты были приличными, поэтому записи группы подростки могли слушать и покупать без разрешения родителей — это сделало проект коммерчески успешным. Парни быстро стали популярными: их треки возглавляли чарты радио и MTV, они выпустили несколько альбомов, а в 1989-м Уилл Смит стал первым в истории артистом, получившим Grammy за лучшее рэп-исполнение (награду он разделил с Таунсом).

Уже к двадцати годам Смит был миллионером, правда, обращаться с деньгами он научился не сразу и вскоре влез в огромные долги из-за неуплаты налогов. В 1990-м Уиллу предложили главную роль в комедийном сериале "Принц из Беверли-Хиллз": фактически он должен был играть самого себя. Проект стал одним из самых успешных на американском телевидении — он растянулся на шесть сезонов, принес Смиту широкую известность, большие гонорары и даже две номинации на "Золотой глобус". Кстати, на съемках "Принца из Беверли-Хиллз" Уилл познакомился со своей будущей женой Джадой Пинкетт, но тогда отношений у них не случилось — Смит уже был женат на актрисе Шири Зампино (развелась пара в 1995-м, а брак с Джадой Уилл заключил в 1997-м).

Он — легенда

В середине 90-х Смит решил выйти из амплуа кумира подростков и снялся в боевике Майкла Бэя "Плохие парни". Лентаполучила неоднозначные оценки критиков, но оказалась прорывной для карьеры Уилла: после ему предложили главную роль в фильме-катастрофе Роланда Эммериха "День независимости" (1996). Картина про войну с инопланетянами стала блокбастером — принесла Смиту номинацию на премию "Сатурн" (кинопремия в области фантастики, фэнтези и ужасов), собрала в мировом прокате более $817 млн и оказалась одной из самых кассовых в истории.

Большой успех актеру принесла и следующая работа — роль Агента Джея в научно-фантастическом боевике "Люди в черном" (1997) Барри Зонненфельда. Одной из самых знаковых в фильмографии Смита она остается и сегодня, а ведь ее могло и не быть: прочитав сценарий, Уилл хотел отказаться от участия, но его уговорила жена Джада. Кстати, главный саундтрек к фильму написал сам актер, в 1998-м канал MTV признал этот трек лучшим за год.

"Я верю, что могу создать все, что захочу. Если я смогу правильно это понять, изучить закономерности. <...> Я очень твердо чувствую, что мы те, кем выбираем быть. "

В 1999-м Смит снялся в еще одном проекте Зонненфельда— "Дикий, дикий Запад", однако вестерн провалился в прокате и принес Уиллу его первую антипремию "Золотая малина". Реабилитировался актер в 2001-м благодаря Майклу Манну и его спортивной драме "Али", в которой Смит сыграл американского боксера Мухаммеда Али. За эту роль его номинировали на "Золотой глобус", а еще на "Оскар" — впервые. Причем спортсмен сам уговорил Уилла, чтобы тот перевоплотился в его образ. Спустя несколько лет Барак Обама заявил в интервью, что если про него будут делать байопик, то он хотел бы, чтобы главную роль играл Уилл Смит.

В нулевых Смит был звездой первой величины, он снялся в сиквелах "Плохих парней" и "Людей в черном", в боевике Алекса Пройаса"Я, робот" ив фантастическом фильме Питера Берга "Хэнкок". Зароль отца-одиночки в драме Габриэле Муччино "В погоне за счастьем", где Смит играл вместе со своим сыном Джейденом, он был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус" и премию Гильдии актеров. Свой первый "Сатурн" актер получил в 2007-м — за роль в триллере Фрэнсиса Лоуренса "Я — легенда", где он сыграл единственного выжившего человека в апокалиптическом Нью-Йорке.

В это же время Forbes признал Смита самым высокооплачиваемым актером — его суммарный гонорар за год составлял $80 млн. Поставил Уилл и еще один рекорд: он стал первым в истории Голливуда артистом, чьи восемь картин подряд собрали в прокате более $100 млн. Стоит отметить, что Смит активно занимается благотворительностью — вместе с женой он основал фонд помощи детям из малоимущих семей, также семья неоднократно вкладывала деньги в образовательные проекты. Периодически актер инвестирует в стартапы, среди поддержанных им проектов — Step, финансовое приложение для подростков, одним из создателей которого стал российский разработчик.

В 2010-х Уилл Смит появился в третьей части "Людей в черном", сыграл харизматичного мошенника в мелодраме "Фокус", снова перевоплощался в супергероя в боевике "Отряд самоубийц" и снова номинировался на "Золотой глобус" — за роль патологоанатома в драме "Защитник". Событием стало участие Уилла в мюзикле Гая Ричи "Аладдин", где он сыграл джинна: сперва много разговоров, шуток и споров вызвала синяя кожа актера, затем — сам фильм (картина собрала в мировом прокате $1 млрд, став самой кассовой в карьере Смита).

Скандалы, отмены, раскаяние

В 2021 году актер выпустил автобиографию "Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда", а в марте 2022-го получил долгожданный "Оскар" — за главную роль в спортивной драме "Король Ричард". Помимо заветной статуэтки он наконец получил и "Золотой глобус", и премию Британской академии, и премию Гильдии актеров. Однако насладиться успехом в полной мере Смит не смог: прямо во время церемонии вручения "Оскара" разгорелся скандал. Ведущий Крис Рок неудачно подшутил над женой Уилла — сравнил ее с солдатом Джейн (Джада носит стрижку "под ноль", так как страдает алопецией). Смит разозлился, дал Року пощечину и накричал на него на глазах у всего зала. В интернете видео с конфликтом моментально стало вирусным и вовлекло еще миллионы зрителей.

Инцидент разделил общество на два лагеря: одни упрекали в жестокости ведущего, другие — актера. На следующий день после случившегося Смит извинился в соцсетях перед Крисом Роком и перед Американской академией кинематографических искусств и наук, а спустя несколько дней отказался от членства в ней. Однако от санкций эти шаги Уилла не уберегли: проекты с его участием заморозили (а некоторые и вовсе отменили, как это сделал Netflix c фильмом "Яркость-2"), при этом самому актеру запретили посещать любые мероприятия академии в течение 10 лет.

Уилл Смит сильно переживал из-за случившегося — в июле 2022-го он опубликовал шестиминутное видео, в котором снова просил прощения за свой поступок. "Крис, я извиняюсь перед тобой за неподобающее поведение, и я буду здесь, если ты захочешь поговорить. Также я хочу извиниться перед матерью Криса. Я не задумывался, сколь многих людей я задел этим поступком, поэтому я хочу извиниться перед матерью Криса, перед семьей Криса — особенно перед Тони Роком (брат Криса — прим. ТАСС)", — говорилось в сообщении. Однако ведущий до сих пор не пошел на примирение.

После скандала Смит почти год не участвовал в съемках — никто не решался первым пойти против его отмены в Голливуде. За это время вышла лишь одна онлайн-премьера с его участием ("Освобождение" Антуана Фукуа). Лед тронулся в январе 2023-го, когда таблоид The Sun сообщил, что Смиту предложили вернуться к роли джинна в "Аладдине-2". Весной стало известно, что Уилл принимает участие в съемках новой части "Плохих парней" (премьера намечена на 2024 год). Кроме того, Netflix "разморозил" проект Fast and Loose, который находился в разработке еще до скандала, также Variety пишет, что в производстве находится "Я — легенда 2". В сети есть информация и о других проектах, к которым может присоединиться актер.