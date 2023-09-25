Как сложилась судьба актера Валерия Зубарева

Советский актер Валерий Зубарев запомнился зрителям еще в юном возрасте. Ведь начав актерскую карьеру в семь лет, он сыграл в трех десятках картин.

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Уроженец Москвы не грезил мечтой о сцене и кино, однако, мама желающая видеть сына на экране, привела Валерия еще мальчишкой на пробы в киностудию Горького.

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Обаятельный и застенчивый мальчик произвел впечатление на режиссера Победоносцева и вскоре его утвердили в ленту «Спасенное поколение» на роль Сергуньки. Однако, хоть советская картина и пользовалась популярностью у зрителей, известность Валерия Зубарева обошла стороной.

После четырехлетней паузы, он вновь появляется на экране в фильме «Тайна». А уже в 1964-м к Зубареву приходит первая популярность, после роли Ромаса в картине «Девочка и эхо», затем он закрепил свой успех, появившись в лентах «Я родом из детства» и «Дубравка».

По праву триумфальной работой Зубарева стала драма «Доживем до понедельника», где он блестяще исполнил роль Генки Шестопала. Эта картина до сих пор входит в топ лучших советских фильмов, а поклонники с удовольствием ее пересматривают.

Казалось бы, фильмография Валерия практически с каждым годом приносила ему успех и известность, однако, после картины «Доживем до понедельника» его работа в кино сошла на нет. Оказалось, что Зубарев после окончания школы планировал получить должное образование, но уже к тому времени состоявшуюся звезду принимать во ВГИК не хотели, якобы считали, что ему образование будет лишним, ведь он и так уже закрепился в кинематографе, а учеба это только терять время.

Но на практике получилось так, что без диплома актера ему мало что светило в киноиндустрии. Отметим, что Зубарев несмотря на перипетии судьбы, не потерялся по жизни.

После провала во ВГИКе, Валерий поступил в торговый техникум, а параллельно снимался в кино. В 1971-м и 1972-м на экраны вышли две картины с его участием – «Нина» и «Спасенное имя».

Но после этого актер переквалифицировался сначала в продавцы, затем в директора магазина, а позже занимался развитием бизнеса.