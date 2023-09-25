Как сейчас выглядит и чем живет сын актрисы Ольги Беляевой

У актрисы Ольги Беляевой была не простая судьба. Девушка с Урала, с детства грезящая о мечте актрисы с первого раза поступила в ГИТИС. Но родители, будучи простыми советскими людьми, не желали видеть дочь в этой профессии и не отпустили ее учиться в столицу. Но чтобы не беспокоить родителей, Ольга смогла реализовать свой драматический потенциал «не далеко от дома» — в соседнем городе.

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Окончив театральное училище в Свердловске, Беляеву приняли в местный театр. Отметим, что во времена студенчества она познакомилась с режиссером Дмитрием Астраханом, который впоследствии стал ее мужем.

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Помимо того, что артистка блистала на театральных подмостках, белокурую красавицу часто приглашали сниматься в кино. За годы непродолжительной карьеры, Ольга снялась в 13 картинах, исполнив роли темпераментных героинь. Яркие роли Беляева исполнила в фильмах своего супруга Астрахана: «Все будет хорошо», «Четвертая планета», а в дальнейшем она снималась в небольших ролях.

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Муж помогал Ольге строить карьеру в кино, был ее наставником, а также отцом ее сына. Правда, первенца супруги потеряли, когда мальчику был месяц от рождения.

Затем в 1993-м Ольга и Дмитрий вновь стали родителями, на свет появился сын – Павел. Но рождение наследника не скрепило семью. Вскоре режиссер подал на развод с Ольгой, так как полюбил другую женщину. Позднее Астрахан признавался в интервью, что ему тяжело далось принять решение о разводе: «Я все время переживал, как там Паша будет без меня, как он поел, когда спать лег».

Весной 2000-го в дом Ольги пришла беда: «Какие-то хулиганы подожгли входную дверь моей бывшей жене и сыну. Ольга спросонья схватила мальчика, успела выбежать из квартиры, но получила 95% ожога тела. Через 10 дней ее не стало. А сыну с 80% ожогов удалось выжить. Врачи говорили, что спасение мальчика можно назвать чудом» — делился Астрахан.

Сын Беляевой после пересадки, проходил реабилитацию в Бостонском ожоговом центре. А затем Дмитрий забрал сына в новую семью. К слову, у него сейчас шестеро детей.

Павел по сей день помнит, что мама ценой своей жизни спасла его. О маме молодой человек хранит только теплые воспоминания.

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