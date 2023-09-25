Как сейчас выглядит и чем живет сын актрисы Ольги Беляевой
У актрисы Ольги Беляевой была не простая судьба. Девушка с Урала, с детства грезящая о мечте актрисы с первого раза поступила в ГИТИС. Но родители, будучи простыми советскими людьми, не желали видеть дочь в этой профессии и не отпустили ее учиться в столицу. Но чтобы не беспокоить родителей, Ольга смогла реализовать свой драматический потенциал «не далеко от дома» — в соседнем городе.
Окончив театральное училище в Свердловске, Беляеву приняли в местный театр. Отметим, что во времена студенчества она познакомилась с режиссером Дмитрием Астраханом, который впоследствии стал ее мужем.
Помимо того, что артистка блистала на театральных подмостках, белокурую красавицу часто приглашали сниматься в кино. За годы непродолжительной карьеры, Ольга снялась в 13 картинах, исполнив роли темпераментных героинь. Яркие роли Беляева исполнила в фильмах своего супруга Астрахана: «Все будет хорошо», «Четвертая планета», а в дальнейшем она снималась в небольших ролях.
Муж помогал Ольге строить карьеру в кино, был ее наставником, а также отцом ее сына. Правда, первенца супруги потеряли, когда мальчику был месяц от рождения.
Затем в 1993-м Ольга и Дмитрий вновь стали родителями, на свет появился сын – Павел. Но рождение наследника не скрепило семью. Вскоре режиссер подал на развод с Ольгой, так как полюбил другую женщину. Позднее Астрахан признавался в интервью, что ему тяжело далось принять решение о разводе: «Я все время переживал, как там Паша будет без меня, как он поел, когда спать лег».
Весной 2000-го в дом Ольги пришла беда: «Какие-то хулиганы подожгли входную дверь моей бывшей жене и сыну. Ольга спросонья схватила мальчика, успела выбежать из квартиры, но получила 95% ожога тела. Через 10 дней ее не стало. А сыну с 80% ожогов удалось выжить. Врачи говорили, что спасение мальчика можно назвать чудом» — делился Астрахан.
Сын Беляевой после пересадки, проходил реабилитацию в Бостонском ожоговом центре. А затем Дмитрий забрал сына в новую семью. К слову, у него сейчас шестеро детей.
Павел по сей день помнит, что мама ценой своей жизни спасла его. О маме молодой человек хранит только теплые воспоминания.
Сын, рожденный в браке с Ольгой Беляевой, сумел найти общий язык с новой женой отца, а с младшими братьями и сестрами у него сложились близкие отношения. Сейчас Павлу 29 лет. Он окончил столичный музыкальный институт им. А. Г. Шнитке. Сын Беляевой серьезно увлечен музыкой, ведет блог на ютубе, где публикует свои музыкальные работы.