Как сложилась судьба актеров сериала «Счастливы вместе»

В 2006 году на телеканале ТНТ вышел сериал «Счастливы вместе», который стал российской версией американского сериала «Женаты с детьми». Проект длился 7 лет. И вот, спустя 10 лет решили снять продолжение.

© Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Ждём выхода сериала и читаем, как сложилась жизнь актеров.

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Наталья Бочкарева

Даша Букина

New Magazine

Когда Наталья Бочкарева начала сниматься в сериале, ей было 26 лет. С тех пор, никто не может расстаться с образом неумелой хозяйки Даши. Впрочем, актриса к этому относится нормально.

В 2019 году актрису задержали за хранение наркотических веществ.

В 2014 году Бочкарева развелась с мужем после 7 лет брака. Личную жизнь предпочитает скрывать. А в апреле текущего года родила третьего ребёнка — сына Александра.

Виктор Логинов

Гена Букин

New Magazine

Виктору Логинову досталась роль главы семьи, неудачника продавца обуви, которая и прославила его. Правда, утвердили актёра не сразу. Но это, похоже, была судьба, кто может представить Гену Букина другим актером?

Актёра часто зовут на телепередачи в качестве ведущего. Например, ранее его можно было увидеть на шоу «Интуиция» и «Суперинтуиция».

Сейчас он счастлив в браке с четвертой женой Марией Гуськовой. За плечами три брака и пятеро детей.

Дарья Сагалова

Света Букина

New Magazine

Принять участие в сериале «Счастливы вместе» Дарью уговаривала вся съемочная группа. Девушке на тот момент было всего 18 лет, ее смущали откровенные наряды и то, что ее героиня Света была глупой. Но все же она согласилась и эта роль ее прославила.

На данный момент актриса продолжает сниматься. Кроме того, совмещает семью, где растут две дочери и сын, кино и бизнес.

В 2009 году звезда основала свою хореографическую школу.

Александр Якин

Рома Букин

New Magazine

Еще будучи учеником школы Александр начал сниматься в сериале «Счастливы вместе». Интересно, что из-за роли закомплексованного мачо неудачника, с ним долгое время отказывались встречаться девушки.

Именно во время съемок в сериале парень понял, что хочет связать свою жизнь с кино и театром и поступил в ГИТИС. Там он и встретил свою любовь Анну Зайцеву.

Кстати, Якин знаменит не только ролью Ромы Букина, но и Вани Смирнова из сериала «Восьмидесятые».

Юлия Захарова

Лена Полено

New Magazine

Об актрисе Юлии Захаровой, знаменитой ролью Лены Полено, в последние дни говорят много. На похоронах Вячеслава Гришечкина она появилась пьяная, общаясь с журналистами нецензурно выражалась. Ведь приглашений сниматься в кино актриса почти не получала после сериала «Счастливы вместе», а театральные роли можно пересчитать на пальцах.

Да и личная жизнь не сложилась. Кстати, бывший муж актрисы — Константин Богомолов.

Алексей Секирин

Женя Степанов

New Magazine

Секирин еще до съемок в сериале был известен в театральных кругах, принимал участие в фильмах и мюзиклах таких как Notre Damme de Paris и «Ромео и Джульетта». Поэтому на тот момент актёр уже был достаточно известен.

Алексей встречался с певицей Анастасией Стоцкой. Пара даже обвенчалась, но до ЗАГСа так и не дошли. Позже он встретил Евгению Дмитриеву.

Актёр многодетный отец, у него трое детей.

Павел Савинков

Анатолий Полено

New Magazine

Павла нередко можно увидеть на телеэкранах. Причем, ему достаются серьезные роли. Мужчина не отказывается от съемок и уже успел зарекомендовать себя в мире кино.

Долгое время ходили слухи о том, что Павел и его экранная жена вместе и в жизни. Актеры никак не комментировали свои отношения.