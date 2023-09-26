Наталья Рудова объяснила, почему не играет в театре

По словам 40-летней актрисы, она не любит прямой контакт со зрителем. "Я играла в театре только когда училась в театральном, не люблю. Не потому что отсутствуют дубли, не в этом дело. Мне не нужны аплодисменты, вот в чём фишка, я не люблю аплодисменты", - приводит Пятый канал слова Рудовой.