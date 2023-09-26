Наталья Рудова объяснила, почему не играет в театре
Известная российская актриса кино и ТВ Наталья Рудова рассказала, почему не играет в театре.
По словам 40-летней актрисы, она не любит прямой контакт со зрителем. "Я играла в театре только когда училась в театральном, не люблю. Не потому что отсутствуют дубли, не в этом дело. Мне не нужны аплодисменты, вот в чём фишка, я не люблю аплодисменты", - приводит Пятый канал слова Рудовой.
"Мне не нужно прямое признание публики, я люблю вещать через коробочку, где я могу делать все что угодно. Мне достаточно того, что подойдет ко мне режиссер, скажет, что это было гениально", - пояснила актриса.
Рудова родилась в Узбекистане, затем жила в Казахстане, в подростковом возрасте переехала в Россию. Работала фотомоделью, сниматься начала в юном возрасте - с "Ералаша". Известна по множеству сериалов - включая такие, как "Универ. Новая общага", "Молодёжка", "Тонкий лёд", "Жизнь по вызову", по фильмам "Чтотворят мужчины!", "Женщины против мужчин", "Мафия: Игра на выживание", "Любовь в городе ангелов", "Свингеры" и другим лентам.
В последнее время активно снимается в развлекательных телешоу - в частности, в "Звездах в Африке" и "Выжить в Дубае". Ведет свой видеоблог в Сети.