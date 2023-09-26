Будущие звезды: самые яркие юные актеры российского кино

Кто-то говорит, что актером можно стать только после обучения, другие утверждают, что это талант, с ним надо родиться.

© @vitalia_kornienko

«ФедералПресс» сделал подборку профессиональных актеров, которым нет и 14 лет. Тут и совсем новые актрисы, например, Арина Колахметова, она снялась в сериале «Мендельсон», премьера которого состоится на ТНТ 2 октября в 21:00, и уже знакомые вам по не менее громким проектам звезды, например, Виталия Корниенко.

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Виталия Корниенко

В свои 13 лет актриса снималась в более чем 107 проектах и уже успела поработать с самыми известными режиссерами России. В каких только фильмах и сериалах она не появлялась: «Лед-2», «Вампиры средней полосы», «ЮЗЗЗ», «Мажор», «Пищеблок», «Звоните ДиКаприо!», «Семья» – список можно продолжать очень долго, а всё, потому что с кинокамерой Виталия знакома с 2 лет. И, как утверждает девочка, она не планирует останавливаться на достигнутом.

В будущем Виталия хочет не только продолжать сниматься, но и постигнуть режиссерское дело. Она уже пишет сценарии, снимает короткие ролики, а её короткометражка «Game Over» даже попала на несколько кинофестивалей.

Ева Смирнова

В отличие от своей коллеги по площадке Ваталии, карьера Евы началась не с кино, а с телевидения, а именно с программы «Лучше всех!», где жизнерадостная и артистичная девочка покорила зрителей настолько, что в 2018 году даже стала соведущей на премии «ТЭФИ-2018». Позже, Ева заинтересовалась и кино, она снялась в таких сериалах как: «ИП Пирогова», «Стас», «БИХЭППИ», «Чума», «Вампиры средней полосы».

Самая яркая и узнаваемая работа актрисы остается «Чебурашка» – фильм-рекордсмен российского проката, где Ева исполнила роль Сони, по характеру своей полной противоположности, взбалмошной и непослушной.

Арина Колахметова

Сегодня девочке всего 9 лет, но она уже начинает свою актерскую работу. Арина успела сняться в нескольких рекламах, а теперь перешла и к серьёзным камерам. В этом году маленькая актриса приняла участие в съемках нового сериала «Мендельсон», где на площадке встретилась с Владимиром Сычевым, Лизой Моряк, Ольгой Тумайкиной, Тимуром Батрутдиновым, Мариной Федункив и другими известными актёрами.

В сериале, премьера которого состоится в 21:00 на канале ТНТ 2 октября Арина сыграет Машу – младшую дочку офицера ВДВ Владимира Мендина, который, несмотря на свой суровый характер, закинут в «розовую» жизнь. Мало того, что дома у него 3 дочери, так ещё и генерал после смерти завещал ему помогать убежденной холостячке по имени Лена со свадебным салоном, а то не видать Владимиру наследства.

Софья Петрова

А вот более старшая коллега Арины по проекту «Мендельсон», Софья, которой досталась роль средней дочери офицера ВДВ Даши, не первый раз попадает в объективы профессиональных камер. С 8 лет актриса регулярно снимается в разных рекламах, кино и даже успела побывать на съемках за границей. Дебютом для Софьи стала роль в сериале «Патриот» в 2020 году, там девочка сыграла эпизодическую роль. Сегодня же её фильмография насчитывает порядка 25 работ.

Артемий Широков

Думали в нашей подборке будут только девочки, но нет! Артемий Широков – это молодой актер, за взрослением которого зрители могут наблюдать почти в режиме реального времени. Дело в том, что мальчик играет роль сына главных героев в сериале «СашаТаня» Алёшку уже почти 12 лет. Артемий дебютировал в сериале «Универ» всего в 6 месяцев, правда, тогда он лишь дублировал другого мальчика, к двум годам он был утверждён на главную роль, а сегодня у него уже есть свои отдельные сцены.