Виктор Сухоруков отказался смотреть "Брата 3"

Народный артист России Виктор Сухоруков не собирается смотреть кинокартину "Брат 3".

В оригинальной дилогии Сухоруков сыграл Виктора Багрова, киллера Татарина, старшего брата Данилы. Ленты вышли в 1997 и 2000 годах соответственно.

"Брат 3", премьера которого состоится через два месяца, к картинам Балабанова никакого отношения не имеет. Как и к анонсированному ранее мифическому проекту Стаса Барецкого.

При этом в комментарии "Абзацу" Сухоруков заявил, что возмущен фактом выхода подобных проектов на экраны: "Обсуждать шпану мне неинтересно, с этим должны разбираться представители ведомств".

"Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный", - сказал актер, заверив: "Конечно, я на этот фильм не пойду".



"Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать", - подытожил народный артист.

К слову, в прошлом году Сухоруков рассказал на одном из телешоу, что предлагал Балабанову сделать третью часть, заменив Сергея Бодрова-младшего цифровой копией.

На что режиссер ответил: "Пусть делает кто хочет что хочет. Я этого делать не буду, я не знаю этого времени".

Меж тем у Сухорукова были свои наметки на сюжет триквела. Там его героя мексиканцы спасали из американской тюрьмы, "запечатывали в бочку из под солярки и сажали в танкер", который шел через Атлантику в Петербург.

"Потом открывается крышка, вылезает черная рожа с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, Родина!", - рассказал Сухоруков.