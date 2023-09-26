Виктор Сухоруков отказался смотреть "Брата 3"
Народный артист России Виктор Сухоруков не собирается смотреть кинокартину "Брат 3".
В оригинальной дилогии Сухоруков сыграл Виктора Багрова, киллера Татарина, старшего брата Данилы. Ленты вышли в 1997 и 2000 годах соответственно.
"Брат 3", премьера которого состоится через два месяца, к картинам Балабанова никакого отношения не имеет. Как и к анонсированному ранее мифическому проекту Стаса Барецкого.
При этом в комментарии "Абзацу" Сухоруков заявил, что возмущен фактом выхода подобных проектов на экраны: "Обсуждать шпану мне неинтересно, с этим должны разбираться представители ведомств".
"Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный", - сказал актер, заверив: "Конечно, я на этот фильм не пойду".
"Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать", - подытожил народный артист.
К слову, в прошлом году Сухоруков рассказал на одном из телешоу, что предлагал Балабанову сделать третью часть, заменив Сергея Бодрова-младшего цифровой копией.
На что режиссер ответил: "Пусть делает кто хочет что хочет. Я этого делать не буду, я не знаю этого времени".
Меж тем у Сухорукова были свои наметки на сюжет триквела. Там его героя мексиканцы спасали из американской тюрьмы, "запечатывали в бочку из под солярки и сажали в танкер", который шел через Атлантику в Петербург.
"Потом открывается крышка, вылезает черная рожа с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, Родина!", - рассказал Сухоруков.
Далее Татарин отправляется на поиски младшего брата, но в конце фильма погибает - от подлого выстрела в спину.