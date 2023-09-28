Звезда фильма «Брат-3» ответил на критику картины

«Нет, он никак не перекликается с картинами Балабанова. Считаю, что с философской, с нравственной точки зрения он глубже стократно. Мне нравятся и «Брат», и «Брат-2». Не говорю, что эти фильмы плохие или хорошие, не мне судить. Но давайте честно: герой Бодрова — подонок и сволочь», — заявил Торсуев.