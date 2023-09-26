10 малоизвестных фактов о Жан-Клоде Ван Дамме

В 80-х и 90-х, казалось, не существовало ни единого боевика без Жан-Клода Ван Дамма (JCVD). Его кинокарьера развивалась очень бурно, но два последних десятилетия на экране он практически отсутствует.

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Что же мы знаем об этом все равно суперпопулярном актере?

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1. Изначально на роль Хищника выбрали Ван Дамма

Инопланетянин в фильме «Хищник» предназначался именно для JCVD, однако актер в конечном итоге отказался, когда узнал, что не сможет продемонстрировать свои боевые умения в битве против Шварценеггера. Кстати, внешний вид Хищника тогда планировался совершенно иным, а его движения должны были быть очень ограниченными, что совсем Ван Дамму не нравилось.

2. Краткий роман с Кайли Миноуг

Так бывает, когда два актера вместе работают в фильме («Уличный боец», 1994). Это произошло с Голди Хоун и Куртом Расселом, так почему бы не с Кайли Миноуг и Жан-Клодом Ван Даммом? Конечно, существование краткосрочного романа скрывалось, ведь в то время JCVD был женат на Дарси Ла Пьер, но 20 лет спустя актер признался в этом в интервью изданию The Guardian.

3. Он был женат пять раз

С 1980 по 1984 год его женой была Мария Родригес. Затем он женился на Синтии Дердерян в 1985 году, но они развелись после трех месяцев брака. Его третья жена, Глэдис Португиз прожила с ним пять лет (1987-1992). В 1999 году они вступили в повторный брак, чтобы через 15 лет в 2014 Глэдис снова подала на развод (хотя, по слухам, они все же примирились). Плюс, в промежутке он был женат на Дарси Ла Пьер (1994-1997).

4. Его дочь составляет ему конкуренцию

Бьянка Ван Варенберг (или Бьянка Бри) – тоже мастер боевых искусств. В детстве она терпеть не могла спорт, но её мать-бодибилдер сочла, что дочери не повредит самодисциплина. Выбор Бьянки в то время больше был направлен в сторону балета и конькобежного спорта, но травма заставила ее пойти другим путем. Она начала работать в кино вместе с отцом в 2008 году («Пастух: пограничный патруль») и после снялась еще в шести его фильмах.

5. Он был успешным мастером боевых искусств (и танцором балета) задолго до актерства

JCVD был активным и очень успешным бойцом в течение многих лет, прежде чем, наконец, ворвался в киноиндустрию. Кроме того, его боевой стиль плюс грациозность движения – это заслуга балета, которым он тоже занимался долгое время. Да, «мышцы из Брюсселя» (так называют Ван Дамма) – профессиональный балетный танцор.

6. Он был прототипом Джонни Кейджа, персонажа из игры Mortal Kombat

Когда в 1992 году компания Midway выпустила свою игру Mortal Kombat, мало кто понял, что главный персонаж был «срисован» с JCVD. После успеха фильма «Универсальный солдат» продюсеры обратились к Midway Games с предложением сделать игру, основанную на фильме. Компания Midway не проявила интереса, но договорилась напрямую с JCVD, чтобы сделать игру на основе «Кровавого спорта». К сожалению, сделка не состоялась. В конечном итоге Midway трансформировали свою идею в Mortal Kombat и Джонни Кейджа. А теперь скин актера добавлен в игру Mortal Kombat 1.

7. Он сжег за собой много мостов в Голливуде

Ван Дамм допускал массу ошибок в переговорах с продюсерами и годами пребывал в «черном списке» Голливуда. Даже когда он принимал участие в каком-либо проекте, с ним, как известно, было очень трудно работать. Поговаривают, что Ван Дамм отказался от предложения Сильвестра Сталлоне участвовать в «Неудержимых», потому что не хотел проиграть Джету Ли. JCVD в конечном итоге появился в сиквеле, играя плохого парня.

8. У него была кокаиновая зависимость, которая чуть его не убила

Одна из самых больших проблем JVCD после того, как его карьера пошла вниз, заключалась в кокаине. Он признался, что употреблял по 10 г в день, что стоило ему около 10 тысяч долларов в неделю. За это время Ван Дамм выпустил несколько провальных фильмов. Так продолжалось, пока он не избавился от зависимости и не снялся в одноименном фильме «JCVD».

9. У него были суицидальные наклонности и биполярное расстройство

Проблема наркотиков была связана с биполярным расстройством. Люди с этим заболеванием очень склонны к зависимости, а состояние JCVD не диагностировалось в течение многих лет. Начав лечение, Ван Дамм стал очень откровенен в своих интервью и крайне убедительно сыграл самого себя в фильме «JCVD», как сломленного и опустившегося на дно человека.

10. Его состояние оценивается в 30 млн. долларов

Имея в активе пять браков, троих детей, кокаиновую зависимость и 10 лет простоя в кинематографе, Ван Дамм ухитрился не сломаться и не стать банкротом. Он продолжает активно работать и старается снова вернуть себе былые позиции в кино. Конечно, он уже не получает по 12 млн. долларов за фильм, но это не мешает ему упорно трудиться над восстановлением своего имиджа и статуса знаменитости в Голливуде.