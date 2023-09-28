Бондарчук рассказал о реакции Конюхова на его игру в «Повелителе ветра»

Актер и режиссер Федор Бондарчук , который сыграл Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра», рассказал о реакции путешественника на его роль в картине. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Получил от него SMS. «Дорогой мой друг и товарищ по православной вере Федор Сергеевич. Сегодня мы семьей, я, Ирина и Николай, побывали у вас в «Водороде» и посмотрели фильм «Повелитель ветра». Ты молодец. Красиво, талантливо, патриотично показал мой образ», — процитировал Конюхова Бондарчук.

Режиссер уточнил, что сам не поехал на смотр фильма, так как не хотел лично слышать критику известного путешественника. Однако Конюхов похвалил артиста и его команду за труды и работу над фильмом. Путешественник заверил, что ему и его семье понравилась картина: все остались в приподнятом настроении после просмотра.