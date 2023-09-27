Умер Суменду Рой, снявший десятки классических индийских фильмов

Ушел из жизни Суменду Рой, кинематографист, снявший десятки лент, ставших классикой.

© Российская Газета

Работы оператора, постоянного соратника режиссера Сатьяджита Рая, были хорошо знакомы и нашему зрителю. В частности, такой проект звездного дуэта, как "Королевство алмазов" 1980 года.

Дебютировав в тандеме с Раем в начале 60-х, с байопика "Рабиндранат Тагор", дуэт снял альманах "Три дочери" - по рассказам Тагора. В последовавшей фильмографии мастера - "Поездка", "Трус", знаменитая комедия "Святоша",триллер "Зверинец" с Калипадом Чакраборти, "Гупи поет, Багха танцует", прочее. Всего тандем снял более двадцати картин.

О кончине 90-летнего артиста, четырежды бравшего главную национальную кинопремию в категории "Лучший оператор", сообщает Times of India. Причиной названы "возрастные недуги".

Все траурные церемонии запланированы на сегодня в крематории Калькутты.