Знаменитая французская актриса умерла после своего 78-летия

27 сентября в Париже ушла из жизни французская актриса театра, кино и сериалов Катрин Лашанс. Недавно ей исполнилось 78 лет.

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Звезда скончалась в столичном госпитале, проведя несколько последних месяцев, сражаясь с раком, передает AFP. В фильмографии Картин - более ста проектов.

Катрин Лашанс родилась в 1945 году в Большом Париже. В 1969-м, после полутора лет путешествий по Европе автостопом и на своем мопеде, поступила на актерские курсы, потом на еще одни, потом - в Национальную консерваторию. Где училась блестяще и откуда ушла со второго курса в 1972-м - к всеобщему удивлению.

В том же году дебютировала на экране и на сцене, на последней играла как классику, так и в современных "пьесах-диковинках".

Работала с Ришаром ("Я стеснительный, но я лечусь"), Зиди ("Глупый, но дисциплинированный"), Шабролем ("Чужая кровь" с Джоди Фостер), Лелушем ("Прекрасная история"), так далее.